Le condizioni di salute di Phil Collins: "riesco a malapena a tenere in mano una bacchetta"

I Genesis sono pronti per ripartire in tour con il The Last Domino? Tour 2021, il primo da quattordici anni, che riprenderà tra il 20 settembre e il 13 ottobre nel Regno Unito dopo lo stop forzato a causa della pandemia, ma Phil Collins non suonerà la batteria: «Riesco a malapena a reggere una bacchetta con questa mano» ha detto in un’intervista con il programma BBC Breakfast. Phil Collins ha un nervo danneggiato a causa di una lesione spinale subita nel 2007 e oltre a non riuscire a suonare la batteria fa molta fatica a cantare rimanendo seduto. «Ci sono dei problemi fisici che ci stanno creando dei problemi» ha detto durante l’intervista, confermando che suo figlio Nic Collins prenderà il suo posto alla batteria, e andrà in tour con Tony Banks e Mike Rutherford. Già nel 2018 Phil Collins aveva detto che la reunion dei Genesis, che non suonavano insieme dal tour di Turn It On Again del 2007, sarebbe avvenuta solo con Nic alla batteria: «Adesso è un po’ frustrante perché mi sarebbe piaciuto stare sul palco con mio figlio» ha detto «Suona come me e ha un atteggiamento simile, sono una delle sua tante influenze».

Potrebbe essere davvero la fine della storia della band in cui Phil Collins è entrato nel 1970 dopo un’audizione nella casa dei genitori di Peter Gabriel nel Surrey (il suo primo album è Nursery Cryme del 1971) e della formazione che nel 2021 compie cinquanta anni: «Il tour è un modo per mettere a letto la band in un certo senso» ha detto Phil Collins, «Siamo stati in giro mezzo secolo, e non è male finire con un ultimo giro». In contemporanea al tour, i Genesis pubblicheranno anche The Last Domino? The Hits, una raccolta dei loro pezzi pubblicati tra il 1973 e il 1991.