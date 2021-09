Eddie Vedder pubblica a sorpresa Long Way, il singolo tratto dal nuovo album di inediti Earthling. Ascoltalo QUI

Il grande Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti solista dal titolo Earthling.

Non c'è ancora una data ufficiale riguardo la pubblicazione dell'LP ma, a sorpresa, il frontman della band di Seattle ha pubblicato Long Way, il primo singolo estratto dalla nuova fatica discografica del cantautore. Il brano sarà pubblicato in vinile 45 giri e sul lato B del disco sarà incluso anche il brano The Haves.

Il nuovo album di Eddie Vedder, che segue la pubblicazione della colonna sonora scritta per il film Flag Day di Sean Penn, sarà prodotto da Andrew Watt, ex chitarrista dei California Breed e produttore dell'ultimo album di Ozzy Osbourne Ordinary Man che gli è valso un Grammy come Produttore dell'Anno 2021. Nella lineup che esegue il brano compaiono anche Chad Smith e Josh Klinghoffer.

Clicca qui per conoscere tutti i dettagli sulla pubblicazione e il preordine del nuovo album solista del frontman dei Pearl Jam.

Ascolta qui Long Way, il nuovo e bellissimo singolo di Eddie Vedder.