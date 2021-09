Nirvana: annunciato dalla BBC un documentario inedito sulla band. Sarà pubblicato per il 30° anniversario di Nevermind

È stato annunciato un nuovo ed esclusivo documentario che farà felici i fan dei Nirvana e non solo: When Nirvana Came To Britain. Il nuovo documentario, prodotto dalla BBC, racconterà il rapporto speciale che univa la band di Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic, all’Inghilterra.

Il nuovo e attesissimo lungometraggio vede la piena approvazione e collaborazione dei membri superstiti della band. L’obiettivo è quello di rivelare quanto sia stato importante il ruolo dell’Inghilterra nel gettare le basi per il successo globale dei Nirvana. Dal primo tour del 1989, in piccoli pub e venues, passando per le apparizioni televisive sempre molto contestate come quella a Top Of The Pops, fino al 1994, anno che segnò la fine della storia del gruppo, dopo la morte del frontman.

Non solo: un altro tema che verrà analizzato nel film sarà l’influenza che i Nirvana hanno avuto sul panorama musicale inglese, introducendovi un nuovo ed entusiasmante stile di musica rock e influenzando per sempre una generazione di giovani britannici.

“Il Regno Unito ha sicuramente risposto ai Nirvana molto di più e prima dell'America – ha dichiarato Dave Grohl – Voi ragazzi siete stati i primi con tutto… ci siamo fatti le ossa lì. Dopo il primo tour nel Regno Unito, ricordo di essere tornato in America, negli stessi bar e club dove suonavamo per 99 persone o 150 persone...non era decisamente come nel Regno Unito. È davvero come una seconda casa”.

When Nirvana Came To Britain presenterà materiale d’archivio inedito, così come filmati girati dalla stessa band. Rivisiterà le location britanniche poco conosciute che però hanno avuto un ruolo importante nella storia dei Nirvana, come la guest house londinese in cui la band soggiornava regolarmente, il Dalmacia Hotel in Shepherds Bush Road, oppure il piccolo pub di Edimburgo dove una volta Cobain e soci hanno suonato un concerto acustico a sorpresa per appena 30 persone.

Ci saranno contributi di Dave Grohl e Krist Novoselic, così come di Jo Whiley della BBC Radio 2, di Steve Lamacq e di membri britannici dello staff della band.

Il documentario andrà in onda come parte della celebrazione della BBC del 30° anniversario di Nevermind.