Tom Morello e suo figlio di 9 anni hanno registrato una nuova canzone con Nandi Bushell. Guarda il video

La piccola Nandi Bushell nelle scorse settimane è stata in visita negli Stati Uniti dove ha potuto incontrare molti dei suoi idoli musicali tra cui Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, i Foo Fighters (con cui si è esibita al Los Angeles Forum) e il grande Tom Morello dei Rage Against The Machine.

Con quest'ultimo la giovane polistrumentista inglese ha potuto provare e addirittura scrivere e registrare una nuova canzone inedita, definita dalla piccola come "epica". Nandi ha pubblicato diverse fotografie e un bel video in cui compare insieme a Morello e suo figlio di 9 anni Roman.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nandi Bushell (@nandi_bushell)

"Abbiamo scritto insieme una canzone #Epica (e non è non quella che si può sentire nella nostra jam session). La nostra nuova canzone uscirà presto! Non vedo l'ora che la posiate ascoltare tutti! Grazie per averci accolto nella vostra bellissima famiglia!"