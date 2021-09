I Pink Floyd annunciano l'uscita della riedizione di "A Momentary Lapse Of Reason", completamente remixato e aggiornato. I dettagli

I Pink Floyd hanno annunciato l'uscita della nuova edizione di "A Momentary Lapse Of Reason", lo storico album del 1987 completamente remixato e aggiornato in una nuova versione. A Momentary Lapse Of Reason - Remixed & Updated sarà pubblicato il prossimo 29 ottobre 2021.

Remixato e aggiornato dai nastri originali del 1987 per “The Later Years” da Andy Jackson e David Gilmour, assistiti da Damon Iddins, l’album sarà disponibile su vinile, CD, DVD, Blu-Ray e in digitale con mix Stereo e 5.1.In aggiunta, per la prima volta, l’album sarà presentato in 360 Reality Audio, una nuova esperienza musicale immersiva che replica in modo molto simile il campo sonoro onnidirezionale delle performance live per l’ascoltatore, utilizzando le tecnologie 360 Spatial Sound. “A Momentary Lapse of Reason” sarà inoltre pubblicato in Dolby Audio e UHD in aggiunta al 360 Reality Audio, procedimenti che continueranno con altre uscite dei Pink Floyd.

La pubblicazione del progetto “The Later Years” nel 2019 ha dato l’opportunità di avere una panoramica fresca sull’album ‘A Momentary Lapse Of Reason’, pubblicato originariamente nel 1987. Riprendendo in mano alcuni dei take originali alle tastiere di Richard Wright, e registrando nuovamente nuove tracce alla batteria con Nick Mason, i produttori David Gilmour e Bob Ezrin hanno restaurato un migliore bilancio creativo tra i tre membri dei Pink Floyd.

Utilizza le cuffie per ascoltare la nuova versione a 360 Reality Audio di Learning To Fly:

Le dichiarazioni della band sul progetto A Momentary Lapse Of Reason - Remixed & Updated:

David Gilmour: “Alcuni anni dopo la registrazione dell’album siamo arrivati alla conclusione che avremmo dovuto aggiornarlo per renderlo più eterno, aggiungendo più strumenti tradizionali che ci piacevano e che eravamo più abituati a suonare. Pensavamo fosse qualcosa da cui avrebbe potuto trarre dei benefici. Abbiamo inoltre cercato e trovato delle parti di tastiera di Rick non utilizzate che ci hanno aiutato ad ottenere una nuova vibrazione, un nuovo feeling per l’album”.

David riflette sull’incisione dell’album originale: “Bob Ezrin ha lavorato su ‘The Wall’ con noi nel ’79 e in alcuni dei miei album da solista. Ho imparato molto da Bob ed è una persona preziosa da avere a bordo. Abbiamo iniziato a lavorare su alcuni pezzi che ho scritto e, arrivato Natale, sapevamo che stava andando bene. Un giorno, ho sentito questa ‘cosa’ crescere dentro di me, che è diventata Sorrow. Ho scritto cinque versi in una sera. Semplicemente arrivavano dal nulla in uno di quei meravigliosi momenti fortuiti che riconosci solo dopo come veramente preziosi… sapevo che eravamo in un buon momento e che questa cosa avrebbe funzionato.“

Nick Mason: “Inizialmente è sembrato un po’ strano cominciare a rimettere insieme un album dopo 35 anni, ma l’appetito del pubblico per visioni alternative dello stesso lavoro è indubbiamente cresciuta nel tempo. Inevitabilmente l’opportunità di rivisitare il lavoro di anni fa di un periodo in cui la tecnologia digitale era il coraggioso nuovo mondo è diventato sempre più interessante.

Ci sono pochi dubbi sui vantaggi di essere capaci di trovare nuovi elementi dentro la musica, o più spesso scoprire elementi che sono stati sommersi con tutta quella nuova scienza.. credo sia un aspetto positivo riportare l’album nel tempo e cogliere l’opportunità di creare un suono leggermente più aperto- utilizzando alcune delle cose che abbiamo imparato dal suonare così tanto l’album live in due tour enormi.

Mi sono divertito a registrare di nuovo la batteria con un tempo in studio illimitato. Momentary Lapse è stato registrato sotto uno stress e limiti di tempo considerabili, e infatti una parte del mixing finale è stato fatto contemporaneamente alle prove per il tour in arrivo.

È stato inoltre bello avere l’opportunità di potenziare il lavoro di Rick. Di nuovo, quell’onda positiva di tecnologia può aver consegnato troppe opportunità digitali da aver sommerso il sentimento della band. Fortunatamente, è uno dei benefici di questo remix!”

Questo album A Momentary Lapse Of Reason’ remixato e aggiornato contiene inoltre una nuova cover dell’album utilizzando una foto alternativa dei letti scattata da Robert Dowling dal set fotografico originario diretto da Storm Thorgerson. Facendo l’eco alla copertina originale, l’artwork del 2021 è disegnato e diretto artisticamente da Aubrey Powell/Hipgnosis e Peter Curzon/StormStudios.

Aubrey Powell spiega “stavo cercando di aggiornare la foto dei famosi cinquecento letti che il mio partner di Hipgnosis, Storm Thorgerson aveva ideato. Guardando negli archivi ho scoperto una versione dove il mare invade il set, proprio prima che Storm chiuda l’obbiettivo per paura di perdere tutti i letti. Volevo inoltre fare qualcosa in più con l’ultraleggero. Non c’erano scatti dell’aeroplano in primo piano, quindi ne ho trovato uno che era simile ma bianco, così Peter Curzon ha ritoccato la fusoliera con il colore giusto, rosso, poi posizionato l’ultraleggero nell’immagine in primo piano. David Gilmour e Nick Mason hanno dato la loro approvazione e, voilà, un fresco approccio ad un vero originale preferito”.

L’album sarà disponibile come singolo CD, cofanetto CD+DVD, CD + Blu-Ray, 2xLP 180 grammi, quest’ ultimo inciso a velocità dimezzata a 45 rpm per aumentare la qualità sonora, in pre-order da oggi. Una versione speciale del video di Learning To Fly sarà disponibile simultaneamente in Sony 360RA immersive audio: se guardi il video su YouTube con le cuffie puoi sperimentare il suono 360RA.

Le versioni ‘A Momentary Lapse Of Reason’ in 360 Reality Audio, Dolby Audio e UHD saranno disponibili su molte piattaforme digitali dal 19 ottobre. Tutti i formati fisici saranno disponibili dal 29 ottobre.