La storia di Angie, il capolavoro dei Rolling Stones!

Nel corso degli anni in molti hanno cercato di capire chi è l'Angie del brano dei Rolling Stones scritto da Mick Jagger e Keith Richards. Alcuni dicono che sia ispirato alla moglie di David Bowie, Angela 'Angie' Barnett. Altri invece pensano che la canzone sia dedicata ad Angela Richards, la figlia di Keith Richards nata il 17 aprile del 1972 dalla relazione del chitarrista con Anita Pallenberg.



Keith Richards, nella sua autobiografia Life (2014), tuttavia, scrisse che il nome Angie, che gli venne in mente mentre era in Svizzera a disintossicarsi dalla sua dipendenza dall'eroina, era un nome qualsiasi: "Ho scritto Angie in un pomeriggio, seduto a letto, perché finalmente potevo muovere le dita e metterle di nuovo al posto giusto... Non riguardava nessuna persona in particolare, era un nome, come 'Ohhh, Diana’”.

Eppure, a seguito di indiscrezioni diffuse dalla stessa Barnett in un libro scritto al termine della sua relazione con David Bowie, secondo cui quest’ultimo avrebbe trascorso una notte di fuoco con Mick Jagger, in molti si sono convinti che lei fosse la musa della canzone. I fan cominciarono a chiedersi se Jagger avesse scritto il brano nel tentativo di impedire alla moglie di Bowie di raccontare ciò che aveva visto, a suo dire, lei stessa. Tuttavia, lo stesso Jagger, una volta dichiarò: "La gente ha cominciato a dire che quella canzone è stata scritta per la moglie di David Bowie, ma la verità è che Keith ha scritto il titolo. Ha detto, 'Angie,' e penso che avesse a che fare con sua figlia. Si chiama Angela. E poi io ho solo scritto il resto".

La registrazione della canzone iniziò alla fine di novembre 1972 ai Dynamic Sound Studios di Kingston, in Giamaica, con Jimmy Miller in produzione, Nicky Hopkins al piano, come nella versione finale in cui furono aggiunti però anche gli archi nel maggio, giugno 1973 all'Island Studio di Londra. Questa versione divenne il singolo e fu inclusa nell'album Goats Head Soup e uscì come singolo il 20 agosto 1973.