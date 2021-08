The Cure: Simon Gallup ha lasciato (ancora) la band! “Basta con i tradimenti”

Simon Gallup, leggendario bassista dei Cure, ha lasciato la band. Lo ha fatto pubblicando un post su suo profilo Facebook dove Simon specifica che la decisione che ha preso non riguarda qualche malessere fisico ma che ‘semplicemente’ si è stancato dei tradimenti senza entrare precisamente in merito.



Al momento la band non ha commentato ufficialmente l’addio di Gallup. Il bassista aveva lasciato il gruppo già una volta, nel 1982, a causa di forte tensioni artistiche con Robert Smith, per poi rientrare dopo soli due anni di assenza.



I Cure, secondo quanto dichiarato da Robert Smith negli scorsi mesi, nel 2021 dovrebbero pubblicare del nuovo materiale inedito. Il primo da 4:13 Dream del 2008.