Kurt Cobain, ecco quali sono i più costosi oggetti della sua carriera battuti all'asta

A Culver City, California esiste un punto di riferimento per i collezionisti di memorabilia del cinema, della musica e della “pop culture”. È la casa d’aste Julien’s Auction, fondata nel 2003 da Darren Julian, che ha esordito con un grande colpo nel 2009 vendendo per 420.000 dollari il guanto bianco indossato da Michael Jackson.

Da allora Julien’s Auction ha venduto una Gibson J-160 appartenuta a John Lennon per 2 milioni e 400.000 dollari, una chitarra Buick Roadmaster del 1953 di Neil Young per 400.000 dollari e ha segnato un record con la batteria che Ringo Starr ha suonato durante l’apparizione dei Beatles all’Ed Sullivan Show battuta per 2 milioni e 100.000 dollari. Un altro record è arrivato nel 2016 con l’abito indossato da Marilyn Monroe durante la famosa festa di compleanno di John Fitzgerald Kennedy al Madison Square Garden di New York nel 1962 in cui ha cantato Happy Birthday Mr. President, venduto alla cifra di 4 milioni e 80.000 dollari, il secondo vestito più caro di sempre.

Il fondatore Darren Julian ha una passione per il rock e ha raccolto pezzi incredibili dalla collezione di strumenti e oggetti personali di band come Guns N' Roses, Tool, Ronnie James Dio e Van Halen. La rockstar che nel corso degli anni ha raccolto più offerte, diventando il più ricercato dai collezionisti, è però quello che sicuramente sarebbe più contrario al fatto di attribuire un valore economico agli oggetti personali e in generale alla vita di un artista, Kurt Cobain. La sua storia sublime e tragica, la sua visione artistica così potente e radicale e il suo talento lo hanno reso un’icona e qualunque cosa gli sia appartenuta, da una chitarra a un semplice foglio su cui ha disegnato qualcosa, sono diventati oggetto di culto per i fan e i collezionisti.

È legato al suo nome il record della chitarra battuta all’asta al prezzo più alto di sempre: sei milioni di dollari per la Martin D-18E del 1959 usata nel concerto Unplugged in New York del 18 novembre 1993. Nella lista dei 25 memorabilia più costosi di Kurt Cobain c’è di tutto, dalla maglietta dei Sonic Youth indossata durante un concerto in Germania nel 1994 ad una lettera scritta a mano al loro discografico David Geffen fino al manico di una Fender spezzato in due e autografato. Uno degli oggetti più curiosi è un piatto di carta su cui prima di un concerto dei Nirvana, Kurt ha scritto a mano la scaletta dei brani (15 in tutto), senza immaginare che nel 2019 sarebbe stato venduto per 22.400 dollari. L’oggetto meno caro è un disegno a colori di una lattina di birra Old Milwaukee che è stato venduto nel 2017 per 17.500 dollari, un contratto firmato da Kurt Cobain, Dave Grohl e Krist Novoselic (che si firma Chris) e da un manager della Geffen nel 1993 è stato battuto all’asta per 21.875 dollari nel 2019, il cardigan che Kurt ha indossato nell’ultimo servizio fotografico scattato da Jesse Frohman a New York ha raggiunto il prezzo di 75.000 dollari mentre quello grigio che aveva sul palco dell’Unplugged è stato rivenduto più volte arrivando alla cifra di 334.000 dollari nel 2019.

Le chitarre sono i pezzi più pregiati: dalla Custom Mustang costruita apposta dalla Fender per lui al prototipo di Fender Jag-Stang che ha contribuito a progettare a diverse Stratocaster distrutte sul palco, fino alla Martin dell’Unplugged che con sei milioni di dollari ha battuto tutti i record di vendita superando chitarre leggendarie come la Black Strat di David Gilmour (al secondo posto con 3.9 milioni) o la Stratocaster suonata da Jimi Hendrix a Woodstock.