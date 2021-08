Queen, Brian May conferma: "Stiamo valutando grandi idee per il sequel di Bohemian Rhapsody"

Sembra che il grandioso biopic dedicato ai Queen e alla storia di Freddie Mercury, che terminava con l'incredibile ricostruzione del Live Aid del 1985 e con una prova d'attore da Oscar per il grande Rami Malek, potrebbe avere un sequel.

Durante una diretta live su Instagram il leggendario chitarrista della band britannica Brian May ha confermato ai fan che il gruppo starebbe "cercando idee" per poter scrivere "una grande sceneggiatura".

"Sarà molto arduo realizzare il seguito del film perché nessuno di noi avrebbe potuto immaginare un successo così enorme della pellicola. Ci abbiamo messo molto cuore e anima nel realizzarlo, e nessuno avrebbe potuto prevederne un successo più grande di Via Col Vento".

"Sì, stiamo pensando al sequel, ma ci dovrà essere una grande sceneggiatura. Ci vorrà un po' realizzarla", ha concluso il chitarrista dei Queen.

Non è la prima volta che si leggono notizie riguardanti un seguito dell'incredibile pellicola del 2018. Già nel 2019 lo storico regista dei videoclip della band, Rudi Dolezal, confermò che il sequel fosse "fortemente discusso" all'interno della famiglia dei Queen. Le sue parole al magazine Page Six: "Sono sicuro che Jim Beach stia progettando un sequel che inizia con Live Aid. ne stanno parlando parecchio all'interno della famiglia dei Queen".

Rudi Dolezal ha lavorato con Freddie Mercury e la band negli ultimi anni di vita del leggendario frontman, realizzando alcuni dei videoclip più iconici (e commoventi) dell'ultima parte della carriera dei Queen, come The Invisible Man e These Are The Days Of Our Lives.

Rudi Dolezal al lavoro con Freddie Mercury e i Queen per la realizzazione del video di These Are The Days Of Our Lives: