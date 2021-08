Jessica Springsteen argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020: seconda con la squadra USA nel salto a ostacoli

Jessica Springsteen ha coronato il suo sogno. La figlia del Boss Bruce Springsteen e di Patti Scialfa, dopo aver perso la gara nel salto individuale di qualche giorno fa, è riuscita rifarsi e a conquistare l'argento Olimpico nel salto a ostacoli a squadre con la nazionale di equitazione USA.

La giovane Springsteen, che è la seconda nata dei tre figli che Bruce ha avuto con la moglie, Patti Scialfa, si è aggiudicata il suo meritato posto alle Olimpiadi grazie alla vittoria al 4* Grand Prix Hubside Jumping Tour, che si è svolto in Francia.

Il team di Jessica è stato composto da quattro atleti: oltre a Springsteen, infatti, hanno gareggiato per gli USA Kent Farrington, Laura Kraut e McLain Ward. Questa è stata la prima volta di Jessica ai Giochi Olimpici: per Londra 2012 era stata nominata come riserva, mentre per Rio 2016 non era riuscita a qualificarsi.

“Il mio sogno è da sempre quello di rappresentare gli Stati Uniti nei campionati olimpici – ha dichiarato l’atleta all'inizio di quest'anno – quindi ho lavorato per questo. Sento di fare parte di un ottimo gruppo in questo momento, quindi continuerò a fare del mio meglio". E per quanto riguarda gli illustri genitori, Jessica avrebbe dichiarato: “È fantastico che vengano a vedermi e che condividiamo tutto questo come una famiglia: sono i miei più grandi sostenitori. Non credo che mio padre diventi nervoso come mia madre, ma entrambi adorano davvero venire a vedermi. Quindi sono felice che amino tutto questo tanto quanto me”.