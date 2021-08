Elvis voleva David Bowie come produttore per un suo album: la storia di una delle occasioni mancate più affascinanti del rock

È una delle collaborazioni mancate più affascinanti nella storia del rock: David Bowie era ossessionato da Elvis Presley, ha scritto una canzone per lui ed è stato anche contattato dal Re del rock’n’roll per produrre un album e rilanciare la sua carriera. Tra il 1971 e il 1976, Elvis è un’incredibile macchina da spettacolo capace di riempire ogni sala da concerto degli Stati Uniti e di attirare con il suo magnetismo migliaia di persone una sera dopo l’altra per i suoi spettacoli a Las Vegas, ma i nove album che pubblica in questo periodo non entrano nella Top 40 americana.

C’è chi lo considera finito, qualcuno dice che il Re del rock’n’roll è diventato un’attrazione turistica e non è più un vero artista.

Secondo quanto emerso da alcune rivelazioni, è l’etichetta RCA, la stessa che pubblica i dischi di David Bowie in America a chiedere a Bowie di aiutare Elvis a rilanciare la propria carriera con una hit: Bowie risponde entusiasta scrivendo una canzone intitolata Golden Years.

Elvis la ascolta ma decide di non registrarla perché non la ritiene adatta al suo stile, Bowie la canta a modo suo e la pubblica sull’album Station to Station. Il cantante country Dwayne Yoakam, amico di Bowie, ha detto che Bowie sapeva che Elvis era rimasto impressionato da Golden Years e poco prima della sua scomparsa nel 1977 lo aveva contattato per chiedergli di produrre un album. «Sarebbe stato fantastico sentire il risultato della collaborazione tra Elvis e Bowie» ha detto Yoakam, «Credo che sia stata una delle più grandi opportunità mancate nella storia della musica».

Bowie ha confermato la rivelazione in un’intervista nel 2002: «Ci sono stati dei contatti tra i nostri uffici, dovevo incontrare Elvis e forse collaborare con lui ad un album. Purtroppo non è mai successo. Dio solo sa quanto avrei adorato lavorare con lui». Bowie ha detto che Elvis gli ha anche fatto arrivare un messaggio, che lui ha conservato per tutta la vita come uno dei suoi ricordi più preziosi. Il Re ha scritto al Duca Bianco: «Stammi bene, ti auguro di fare un grande tour».