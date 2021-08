Il biopic su Joey Ramone, l'attore Pete Davidson racconta la preparazione al ruolo: "È un sogno che si avvera". Ecco chi è

La vita di Joey Ramone, il cantante dei Ramones che con il suo modo di cantare e di stare sul palco distorto, sfrenato e autentico ha rappresentato anche fisicamente l’essenza stessa del punk rock, diventerà un film.

Jeffrey Ross Hyman nato a New York nel 1951, fanatico di Keith Moon dei The Who e cresciuto con Johnny e Dee Dee nelle strade del Queens si è trasformato in Joey Ramone nel 1974 (il nome Ramone è preso dallo pseudonimo usato da Paul McCartney nel 1960 durante un tour in Scozia quando si faceva chiamare Paul Ramone) diventando un’icona della controcultura che a metà anni settanta cambia il suono e lo stile del rock, dimostrando tra l’altro che chiunque poteva salire sul palco ed esprimere sé stesso con la musica, e il simbolo di una scena assolutamente marginale che partendo dai locali underground come il CBGB’s ha cambiato il mondo.

Il film sulla sua vita si intitola I Slept With Joey Ramone ed è basato sulla biografia del fratello di Joey Ramone, Mickey Leigh, chitarrista e cantante che a 14 anni suonava con Johnny e Tommy Ramone, nel 1977 ha fondato una punk band con il leggendario critico musicale Lester Bangs e nel 1994 ha fondato con Joey il duo Sibling Rivalry. Nel ruolo del cantante dei Ramones ci sarà l’attore e comico Pete Davidson, protagonista del cast dello show televisivo Saturday Night Live, del film Il Re di Staten Island di Judd Apatow del 2020 che racconta la sua stessa vita romanzata (come il protagonista Scott Carlin, giovane sbandato di Staten Island, anche Pete Davidson è figlio di un pompiere rimasto ucciso nell’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle) e del recente biopic The Dirt, nel quale interpretava Tom Zutaut, il celebre A&R dei Mötley Crüe.

Parlando della preparazione per il film, Paul Davidson ha detto: «Sto prendendo lezioni di musica e di canto, sinceramente per me interpretare una leggenda come Joey è un sogno che si avvera». Davidson ha anche spiegato perché sente parecchio la pressione: «Non sono il tipo di attore capace di sparire completamente dentro il personaggio. Quando mi vedi sullo schermo dici: oh, ecco Pete! Joey ha fatto qualsiasi cosa nella vita, e noi cercheremo di seguirlo. Sarà interessante, sono molto contento. Spero di rendere giustizia a Joey e di non deludere nessuno».

I produttori del film I Slept With Joey Ramone hanno dichiarato: «Nel suo libro Mickey Leigh racconta delle storie incredibili su suo fratello maggiore, con cui ha collaborato e a cui è stato sempre vicino anche nei momenti più difficili. Il suo libro è una bellissima storia familiare che diventerà un grande biopic».