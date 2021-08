Joey Jordison, gli Slipknot hanno pubblicato un video tributo di 8 minuti in ricordo del batterista. Guardalo qui

Gli Slipknot hanno pubblicato un video di otto minuti e mezzo in ricordo del loro ex batterista Joey Jordison, scomparso all'inizio della scorsa settimana all'età di 46 anni.

Il video contiene una serie di foto, video live, filmati di backstage assieme alla band e alcune interviste rilasciate negli anni da Joey Jordison. Il videoclip inizia con un toccante messaggio scritto dai membri della band:

"I nostri cuori sono con la famiglia di Joey e i suoi cari in questo momento di tremenda perdita. L'arte, il talento e lo spirito di Joey Jordison non possono essere contenuti o trattenuti. L'impatto che ha avuto Joey sugli Slipknot, sulle nostre vite e sulla musica che amava è incalcolabile. Senza di lui non saremmo noi. Piangiamo la sua perdita con l'intera famiglia degli Slipknot. Ti vogliamo bene, Joey".

Jordison con gli Slipknot ha pubblicato quattro album in studio e due con i Murderdolls più numerevoli collaborazioni.

Guarda il video in memoria di Joey Jordison: