Il giorno in cui i Led Zeppelin vennero derubati di 200.000 dollari mentre suonavano al Madison Square Garden

Il 29 luglio 1973 i Led Zeppelin vennero derubati di oltre 200.000 dollari in contanti dalla cassaforte del Drake Hotel di New York. La band in quel momento si trovava sul palco per l'ultimo dei tre leggendari concerti al Madison Square Garden i cui filmati vennero utilizzati successivamente per la realizzazione del film-concerto The Song Remains The Same del 1976.

Era la data finale del loro tour negli States e durante quella serie di concerti, iniziata il 4 maggio dello stesso anno, la band guadagnò oltre 4 milioni di dollari. Durante quel tour il gruppo di Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham suonò in più di 30 città toccando 20 stati, abbattendo i record di affluenza di pubblico precedentemente detenuti dai Beatles.

Ma come fecero a sparire quei 200.000 dollari dalla cassetta di sicurezza della band al lussuoso Drake Hotel? Secondo il tour manager della band Richard Cole (leggendario tanto quanto Peter Grant, il manager del gruppo e considerato a tutti gli effetti come il quinto membro della band), tutto il denaro venne contato e riposto in una scatola attorno all'una di notte del 29 luglio, ma sparì nel nulla nelle ore seguenti. La band si accorse del furto solo alle 19:30.

Né la polizia né la sicurezza dell'hotel riuscì a trovare alcuna prova che riconducesse al colpevole né segni di scasso sulla cassaforte. Lo stesso staff della band alla fine non approfondì ulteriormente le indagini data l'origine non proprio "limpida" della grande quantità di denaro sparita. Secondo i reportage e gli articoli di giornale dell'epoca, il tour manager Richard Cole disse ai detective che il denaro in questione proveniva dal tour in corso ed era costantemente tenuto a disposizione dell'entourage perché la band aveva "molte spese da pagare". Non si trovò mai il responsabile della rapina, ma il ladro lasciò all'interno della cassetta di sicurezza cinque passaporti in modo che la band potesse tornare facilmente in Inghilterra.

La band decise di "ricordare" il misterioso furto inserendo un servizio televisivo del 1973 all'interno del film The Song Remains The Same. Guarda il video: