Slipknot: è morto Joey Jordison, batterista della band dal 1995 al 2013

Joey Jordison, batterista degli Slipknot dal 1995 al 2013 e autore di molti pezzi della band dell'Iowa, è morto all'età di 46 anni. La famiglia del musicista non ha specificato le cause del decesso. "La morte di Joey ci ha lasciato con il cuore vuoto e sentimenti di indescrivibile dolore", si legge in una dichiarazione della famiglia di Jordison. “Per coloro che conoscevano Joey, capivano il suo talento, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica". La famiglia di Joey ha chiesto che amici, fan e media rispettino comprensibilmente il loro bisogno di privacy e pace in questo momento incredibilmente difficile.

Jordison con gli Slipknot ha pubblicato quattro album in studio e due con i Murderdolls più numerevoli collaborazioni.