Red Hot Chili Peppers, la figlia di Chad Smith pubblica una cover di Universally Speaking. Guarda il video

Si chiama Ava Maybee, ha 20 anni ed è una giovanissima cantautrice impegnata nella musica e nella recitazione fin dall'età di 5 anni. Da qualche giorno Ava ha condiviso sui suoi profili social una breve ma intensa rivisitazione piano e voce di "Universally Speaking" dei Red Hot Chili Peppers, il cui batterista Chad Smith è suo padre.

Maybee, il cui nome completo è Ava Maybee Cardoso Smith, ha pubblicato il suo primo singolo di debutto dal titolo Lay Low nel dicembre del 2020 e nei primi mesi del 2021 ha pubblicato altri due brani, See Me Now a marzo e Colors a giugno. Prima di dedicarsi alla musica, Maybee ha anche lavorato come attrice nella serie web di Brat TV Stuck, interpretando il personaggio di Lottie.

Il batterista dei Red Hot Chili Peppers ha avuto 6 figli da diverse relazioni, Manon (1997), Justin (1998), Ava Maybee Cardoso (2001), Cole (2005), Beckett (2009) e Dashiell (2012).