U2, la band non avrebbe problemi se Bono scegliesse di intraprendere una carriera solista

Gli U2 non avrebbero problemi se Bono decidesse di intraprendere una carriera solista. È quanto ha dichiarato il bassista del gruppo Adam Clayton, sostenendo che lui e il resto della band supporterebbero il frontman irlandese se decidesse di scrivere e registrare un disco solista.

Ospite nell'ultimo episodio del podcast "Rockenteours", presentato dal chitarrista degli Spandau Ballet Gary Kempt e dal bassista dei Pink Floyd (1987 - 2019) Guy Pratt, Clayton ha dichiarato: "Se Bono volesse registrare un disco da solista, lo incoraggerei e sicuramente lo farebbero anche tutti gli altri".

Il musicista ha anche accennato all'uscita di alcuni brani registrati in acustico dagli U2 e ha scherzato riguardo alla presenza della band nella colonna sonora del film d'animazione Sing 2:"Abbiamo registrato alcune versioni acustiche dei nostri brani con accordature e tempi diversi, come se fosse come sfida. Abbiamo anche un brano nel nuovo film d'animazione 'Sing 2'". Nel film Bono apparirà nelle vesti del personaggio di Clay Calloway.

Lo scorso settembre il chitarrista della band irlandese The Edge aveva rivelato che gli U2 stavano lavorando su del nuovo materiale prima che la pandemia di coronavirus colpisse il mondo e costringesse i membri della band a rimanere lontani: "Stavo lavorando su alcune nuove canzoni con Bono e dovevo prendere una decisione, se andare a Dublino o andare in California da mia moglie, quindi ho deciso di andare da lei e penso che sia stata la scelta giusta, perché letteralmente nel giro di due giorni avrebbero chiuso tutti i voli per l'America. Quindi sono riuscito ad entrare nel paese e ho trascorso la prima parte del lockdown con Morleigh in California, poi sono tornato a Dublino all'inizio di maggio rimanendoci per un po'... nel complesso mi sono sentito uno di quelli veramente fortunati".