Le nuove BIRRE degli AC/DC! La band annuncia l'arrivo di due nuove linee, la PWR Up e la TNT

Gli AC/DC hanno annunciato l'arrivo di due nuove attesissime birre!

La band di Angus Young, dopo essersi lanciata nel campo nel 2015 con la produzione e la vendita della Rock Or Bust (una premium lager) ha oggi annunciato l'arrivo di due nuove linee, chiamate PWR UP e TNT!

La PWR UP è una Juicy IPA dalla gradazione alcolica di 6,66%. Ecco la descrizione: “mescola il luppolo tropicale con l'equilibrio delle IPA della costa occidentale. Una miscela di luppoli australiani Galaxy e americani Citra Hops, conferendo sapori di frutto della passione, pesche mature e mandarino. Ispirato al nuovissimo album degli AC/DC, la AC/DC® PWR UP Juicy IPA combina le vibrazioni della nuova scuola con il cool della vecchia scuola"

La TNT Double IPA, dalla gradazione di 8,2%, è una birra per certi versi più tradizionale ma che sicuramente farà sentire la sua "esplosiva" potenza: "è una rivisitazione moderna di uno stile classico. Mescoliamo un mix di Australian Cascade, American Cascade e Simcoe per creare un Double IPA grande e audace da 8,2% gradi. I sapori più riconoscibili nel bicchiere sono quelli di pompelmo appena tagliato, mango dolce e pino fresco. Ispirato al primo album internazionale degli AC/DC, la AC/DC® TNT Double IPA dimostra che i classici non passano mai di moda"

Le due nuove birre della band di Angus Young sono prodotte dal birrificio Calicraft ed è possibile ordinarle a questo indirizzo.