Patti Smith, ospite a Venezia, canta gli auguri alla città per i 1600 anni dalla sua fondazione. Guarda il video

La grande Patti Smith ha omaggiato con la sua voce e la sua arte la città di Venezia.

La Sacerdotessa del Rock, in Italia per il suo breve tour 2021 che questa sera toccherà L'Arena della Regina di Cattolica (Rimini), ha dedicato una dolcissima versione di "happy birthday" alla città in occasione del 1600 anni dalla sua fondazione.

Una vera dichiarazione d'amore per la bellissima città che da sempre è nel cuore della grande cantautrice americana. Patti Smith è stata ricevuta all'interno dei Giardini della Biennale dall'assessore al Turismo del Comune della città lagunare.

Guarda il video: