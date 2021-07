Euro 2020, Mick Jagger vola a Wembley per la semifinale e non rispetta la quarantena: rischia fino a 10.000 sterline di multa

La semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca potrebbe costare a Mick Jagger 10.000 sterline.

Il frontman dei The Rolling Stones, infatti, ha assistito al match a Wembley. Peccato però che fosse arrivato a Londra dalla Francia da poche ore e che avrebbe dovuto rispettare una quarantena di dieci giorni, prima di poter partecipare ad un evento pubblico.

Jagger, invece, è atterrato nella capitale britannica martedì 6 luglio, ed era allo stadio mercoledì, 24 ore dopo. Secondo una fonte interna, il cantante si sarebbe sottoposto a tampone prima e dopo il volo e anche dopo la partita. Era quindi “sicuro di essere stato attento in quel senso”.

A quanto pare, la voce degli Stones avrebbe pianificato questo ritorno in patria da tempo, così da poter terminare i lavori sul prossimo nuovo disco della band. Il tutto è poi coinciso con la semifinale degli Europei nella quale la sua Nazionale era una delle due protagoniste. A quel punto, semplicemente, Jagger “non poteva perdersela”, sempre secondo questa fonte.

Sembra infatti che il rocker non si perda una partita, che ovunque sia voglia essere sicuro di avere tutti i canali per vedere quotidianamente del calcio, in particolare la nazionale e il suo Arsenal: “Raramente si perde un match dell’Arsenal", secondo la solita fonte.

EXCLUSIVE: Mick Jagger BROKE quarantine rules to watch England's Euro clash at Wembley just 24 hours after flying in from France https://t.co/LXU9xY8qc1 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2021

Questo mercoledì, a Wembley, Jagger è stato avvicinato da molti fan e tifosi per una foto o un autografo. Tutti ignari della mancata quarantena.

La storia della voce di Satisfaction e della nazionale inglese di calcio, bisogna ammetterlo, non è delle più rosee: in passato, infatti, Jagger era stato accusato di portare sfortuna alla squadra, con i Three Lions che perdevano ogni partita a cui Jagger assistesse. Questa volta non è andata così, ma la cattiva sorte sembra essersi girata proprio verso Mick!