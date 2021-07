Led Zeppelin: 50 anni fa il concerto al Vigorelli di Milano. La storia della tragica serata che cancellò l'Italia dai futuri tour della band

Il concerto dei Led Zeppelin al Vigorelli di Milano, una delle pagine più tristi e assurde dei concerti negli anni '70 in Italia.

In quell'occasione la band di Jimmy Page e Robert Plant, attesissima e in Italia per la prima (e ultima) volta nella loro storia, venne inserita come ospite straniero all'interno del Cantagiro, una manifestazione canora che vedeva in cartellone Lucio Dalla, Mia Martini, Gianni Morandi, Ricchi e Poveri e come unico gruppo rock i New Trolls.

Ovviamente il pubblico che gli artisti nostrani si trovarono davanti quel giorno a Milano era molto differente rispetto al solito: le migliaia di persone sul prato del Velodromo Vigorelli aspettavano solo i Led Zeppelin.

Dopo fischi, insulti e lanci di oggetti alcuni artisti italiani si rifiutarono di salire sul palco e, dopo l'unico set di musica rock portato in scena dai New Trolls, finalmente i Led Zeppelin salirono sul palco.

La folla era in visibilio ma i veri problemi dovevano ancora presentarsi: la polizia all'esterno dell'arena era impegnata nel frattempo a placare gli scontri contro alcuni antagonisti politici che manifestavano contro il prezzo dei biglietti, sostenendo che la musica dovesse essere gratuita. La polizia non si limitò a lanciare lacrimogeni al di fuori del velodromo ma sparò alcuni razzi anche all'interno dell'anello di gioco dove in quel momento suonava la band di Jimmy Page e Robert Plant. Il concerto durò solo una ventina di minuti, il fumo dei lacrimogeni generò il caos e la band fu costretta ad abbandonare palco e strumenti, che saranno poi distrutti dalla folla.

SCALETTA

- Immigrant Song

- Heartbreaker

- Since I've Been Loving You

- Black Dog

- Dazed and Confused

- Whole Lotta Love