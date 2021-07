Quentin Tarantino: "Ho dato tutto, il prossimo film sarà l'ultimo. Per qualche tempo ho pensato di rigirare Le Iene"

Il regista più rock degli ultimi anni, Quentin Tarantino ha detto che dopo il prossimo film si ritirerà perché, come ha detto lui stesso: «Ho dato tutto».

Ospite dello show televisivo Real Time With Bill Maher, Tarantino ha spiegato che il decimo film della sua carriera, di cui ancora non si sa nulla, sarà l’ultimo. «Voglio fare come Don Siegel: se si fosse ritirato dopo Fuga da Alcatraz nel 1979 sarebbe stato un finale grandioso»

Il conduttore gli ha detto: «Sei troppo giovane per ritirarti e sei al top» e lui ha risposto: «Ecco perché voglio farlo. Conosco la storia del cinema e so che da qui in poi i registi non migliorano».

L’ultimo film di Tarantino C’era Una Volta a Hollywood con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Brad Pitt ha vinto un Golden Globe, è stato nominato agli Oscar e per molti è il film migliore della sua carriera, iniziata nel 1992 con Reservoir Dogs (Le Iene, nominato "Il film indipendente più bello di tutti i tempi" dalla rivista Empire) e lanciata dal successo di Pulp Fiction del 1994, Palma d’Oro a Cannes e Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Tarantino non ha voluto rivelare quale sarà il suo ultimo progetto. Da quando la sceneggiatura di The Hateful Eight del 2015 è stata condivisa in rete prima dell’uscita del film non ha più voluto anticipare nulla ed è riuscito a mantenere i suoi film segreti fino all’ultimo. Ha solo detto cosa non ha intenzione di fare dopo il ritiro: non scriverà fiction e serie per la televisione e non farà il critico cinematografico (non ha mai amato la critica, una delle sue frasi più celebri è: «Quando mi chiedono se ho studiato cinema rispondo: no, sono andato al cinema»). Per quanto riguarda l’ultimo film, per molto tempo i fan di Tarantino hanno parlato di un remake di Le Iene, o di uno spin-off sulla storia di Vic Vega, interpretato da Michael Madsen e di suo fratello Vincent Vega, il protagonista di Pulp Fiction interpretato da John Travolta. «L’idea di una cinematografia circolare mi ha attirato per qualche tempo» ha detto Quentin Tarantino a Bill Maher, «Ma non lo farò, mi dispiace, Internet! Però ci ho pensato».