Patti Smith, da Bob Dylan a Jimi Hendrix fino alla musica elettronica: "ecco le canzoni più importanti della mia vita"

Patti Smith ha pubblicato la lista delle quaranta canzoni che hanno, più di tutte, contribuito a creare la colonna sonora della sua vita.

Solitamente molto riservata, la poetessa del rock non è solita parlare della musica a livello personale, anche se tutti conosciamo il suo amore per artisti come Bob Dylan e Jimi Hendrix, solo per dirne un paio.

In occasione di una chiacchierata con il DJ e sound designer Arman Naféei, per il suo podcast online, la Sacerdotessa del Rock ha pubblicato questa lista, dalla quale possiamo tutti attingere, per conoscere ancora meglio l’anima e le influenze di una delle artiste più importanti del rock.

Naféei, che tra le varie cose ha ricoperto la carica di direttore musicale per hotel come il Chateau Marmont, e lo Standard, ogni settimana accoglie un nuovo ospite all’interno del suo podcast, e la conversazione è sempre incentrata sui suoni che hanno plasmato e influenzato le loro vite.

Nel caso di Patti Smith, la scelta va a toccare diversi generi musicali, anche se il cosiddetto classic rock la fa da padrone. Su tutti, Bob Dylan sembra essere stato – ed essere tuttora – un artista imprescindibile e basilare, per la vita della Sacerdotessa. “Amo Blonde on Blonde (album di Dylan del 1966 ndr) – ha raccontato Smith – e ricordo di aver ascoltato Sad Eyed Lady of the Lowlands almeno un milione di volte”. Tra i tantissimi titoli del Menestrello di Duluth presenti nella lista, troviamo anche Just Like a Woman, Visions of Johanna, I Want You e Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again.

Per quanto riguarda Jimi Hendrix, spiccano i brani Gypsy Eyes, Moon, Turn the Tides…Gently Gently Away e Rainy Day, Dream Away.

Altri artisti del panorama rock citati da Smith sono Tim Buckley, Annie Lennox (Eurythmics), Little Richard, My Bloody Valentine e… se stessa, con i pezzi Constantine’s Dream e Ghandi.

Particolari poi le scelte di brani di lirica (Pavarotti, Puccini), classica (Wagner) ed elettronica (Steve Aoki).

‘Un bel di, vedremo (Madama Butterfly)’ – Eleanor Steber

‘Parsifal / Act 1: Verwandlungsmusik’ – Richard Wagner

‘Tristan und Isolde’ – Richard Wagner

‘Be Careful With a Fool’ – Johnny Winter

‘Buzzin’ Fly’ – Tim Buckley

‘How Can We Hang On To A Dream’ – Tim Hardin

‘Rainy Day Women #12 & 35’ – Bob Dylan

‘Pledging My Time’ – Bob Dylan

‘Visions of Johanna’ – Bob Dylan

‘One of Us Must Know (Sooner or Later)’ – Bob Dylan

‘I Want You’ – Bob Dylan

‘Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again’ – Bob Dylan

‘Leopard-Skin Pill-Box Hat’ – Bob Dylan

‘Just Like a Woman’ – Bob Dylan

‘Most Likely You Go Your Way and I’ll Go Mine’ – Bob Dylan

‘Temporary Like Achilles’ – Bob Dylan

‘Absolutely Sweet Marie’ – Bob Dylan

‘4th Time Around’ – Bob Dylan

‘Obviously 5 Believers’ – Bob Dylan

‘Sad Eyed Lady of the Lowlands’ – Bob Dylan

‘Gypsy Eyes’ – Jimi Hendrix

‘Moon, Turn the Tides…Gently Gently Away’ – Jimi Hendrix

‘Rainy Day, Dream Away’ – Jimi Hendrix

‘Eternity’ – Soundwalk Collective & Patti Smith feat. Philip Glass & Sufi group of Sheikh Ibrahim

‘When You Sleep’ – My Bloody Valentine

‘Utai IV Reawakening’ – Kenji Kawai, Steve Aoki

‘Goldberg-Variationen, BWV 988’ – Bach, Johann Sebastian

‘1937: Saint Sebastian’ – Philip Glass

‘He’s a Rebel’ – The Crystals

‘No More “I Love You’s”‘ – Annie Lennox

‘Will You Still Love Me Tomorrow’ – Ben E. King

‘Song to the Siren – Take 7’ – Tim Buckley

‘Black Sheep Boy’ – Tim Hardin

‘Tosca / Act 3: E Lucevan Le Stelle’ – Luciano Pavarotti

‘Puccini: Tosca, Act 2: Vissi d’arte (Tosca)’ – Giacomo Puccini

‘Constantine’s Dream’ – Patti Smith

‘Ghandi’ – Patti Smith

‘Tutti Frutti’ – Little Richard

‘Turandot / Act 2: Nessun Dorma!’ – Giacomo Puccini, Luciano Pavarotti