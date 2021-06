Mark Hoppus, il supporto di Tom DeLonge e Travis Barker dopo l'annuncio della malattia: "Saremo con lui in ogni passo"

Travis Barker e Tom DeLonge hanno entrambi espresso il loro sostegno e supporto a Mark Hoppus dopo che il bassista dei Blink-182 ha rivelato la notizia shock di essere stato sottoposto a chemioterapia a seguito della diagnosi di un cancro.

"Negli ultimi tre mesi ho fatto la chemioterapia per colpa del cancro. Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, ma allo stesso tempo sono circondato da dottori incredibili, dalla mia famiglia e dai miei amici ch i stanno aiutando a superare tutto questo. Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l'ora di essere libero da questo cancro e di potervi vedere tutti a un concerto nel prossimo futuro. Vi voglio bene a tutti".

Tom DeLonge,l'ex chitarrista della band e grande amico di Mark, ha condiviso su instagram un incoraggiante e affettuoso messaggio per il suo storico amico e collega:

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. #WeHaveHisBack