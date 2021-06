Noel Gallagher, lanciata la prima mostra fotografica virtuale dedicata interamente al rocker di Manchester. Guarda il trailer

Noel Gallagher ha inaugurato, virtualmente, una mostra fotografica dedicata a lui e alla sua band, gli High Flying Birds.

Autrice dei quaranta scatti, la collaboratrice di lunga data di Noel, Sharon Latham è anche conosciuta come Big Shaz. L’esibizione, chiamata A New World Blazing, vuole raccontare la vita in studio e soprattutto on tour dei NGHFB, con immagini più dinamiche e pubbliche sul palco, in tour, fino ad arrivare a momenti più intimi e raccolti.

“Negli anni ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei migliori fotografi del mondo – ha dichiarato il nostro Rock Ambassador – e metterei Sharon proprio tra di loro. […] Cosa dicono le immagini? Stanno dicendo: ‘Noi – i NGHFB – abbiamo il miglior lavoro del mondo’. Lavorare, suonare, viaggiare e fare festa con queste persone è un vero piacere. Sono così felice che Big Shaz fosse lì, per catturare questi momenti”.

Latham è molto conosciuta, soprattutto in Inghilterra, per i suoi scatti non solo ai Noel Gallagher’s High Flying Birds, ma anche agli Oasis, così come alla squadra di calcio del Manchester City, di cui è stata fotografa ufficiale. Parlando di A New World Blazing con la presentatrice radiofonica Edith Bowman, Big Shaz si è concentrata su una particolare immagine, in bianco e nero, immortalata alla Manchester Arena, quando la fotografa tornò alla venue per la prima volta dopo l’attentato terroristico del 22 maggio 2017: “Ricordo di essermi seduta sul palco e di aver letteralmente pianto mentre fotografavo, il che è insolito per me perché non sono un’imbranata, sono una ragazza tosta. Ma quando vidi la folla che si alzò in piedi... è epico vedere Noel sul palco, da quel punto di vista. Per me, Noel è abbastanza insignificante nell'angolo dell’immagine. Protagonista è l'intera folla; le loro mani e i loro telefoni... tutto questo. C’è anche mia figlia in quella foto”.

Oltre all’esibizione, alcune stampe, in versione limitata e autografata sia da Noel che da Sharon, sono disponibili per l'acquisto.