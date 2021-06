Nirvana, Dave Grohl: "All'inizio speravamo di diventare come i Sonic Youth. La nostra ambizione era comprarci una casa"

Quando i Nirvana entrano in studio il 9 maggio 1991 ai Sound City Studios di Van Nuys, in California, per registrare il loro secondo album Nevermind non hanno alcuna idea di quello che sta per succedere.

«Sound City era in realtà un posto piccolo e incasinato» ha raccontato Dave Grohl in un’intervista con il magazine Uncut, «Ma era comunque lo studio più professionale in cui fossi mai stato in vita mia».

In quello studio nasce un disco da 30 milioni di copie che cambia la storia del rock anni ’90. Nevermind, realizzato con un budget di 65.000 dollari, e prodotto da Butch Vig sulla base dei primi demo registrati nei suoi Smart Studios di Madison in Wisconsin, esce il 24 settembre 1991 e lanciato dal singolo Smells Like Teen Spirit nel gennaio 1992 si piazza al primo posto in classifica in America scalzando Dangerous di Michael Jackson e portando il suono indie rock della scena grunge di Seattle nel mainstream.

Dave Grohl, Kurt Cobain e Krist Novoselic non si aspettavano un successo del genere: «Ci dicevamo sempre: speriamo di diventare come i Sonic Youth. La nostra massima ambizione era comprare un appartamento».

L’etichetta DGC che ha messo sotto contratto i Nirvana effettivamente aveva previsto di vendere 250.000 copie, la stessa cifra di Goo dei Sonic Youth, uscito un anno prima. Intorno a natale del 1991, l’album vendeva invece ad un ritmo di 400.000 copie a settimana, arrivando a sette milioni di copie negli Stati Uniti.

Il punto di svolta è il videoclip di Smells Like Teen Spirit, realizzato dal regista Samuel Bayer ispirandosi al film dei Ramones Rock’n’Roll High School del 1979 in cui un concerto dei Nirvana nella palestra della scuola, accompagnati da cheerleader con il simbolo dell’anarchia disegnato sul costume, si trasforma in una rivolta punk rock: «Credo mi abbiano scelto perché avevo fatto pochi video» ha detto Samuel Bayer in un intervista, «Hanno apprezzato il mio stile punk e non commerciale».

Vince due premi agli MTV Awards del 1992 e nel 2000 entra nel Guinness dei Primati come il video più trasmesso in assoluto in Europa.

«Quando siamo passati direttamente nelle mani della Geffen e abbiamo girato il videoclip le cose sono diventate un po’ più professionali» ha detto Dave Grohl «Ma quando siamo partiti in tour abbiamo capito che stava davvero succedendo qualcosa». Il 15 agosto 1991 i Nirvana suonano al Roxy di West Hollywood, due giorni dopo nei GMT Studios di Culver City e poi volano a Cork in Irlanda per il primo tour nei club in Europa, prima di rientrare a Seattle il 16 settembre 1991. Il giorno dell’uscita di Nevermind sono a Boston, per due date all’Axis Nightclub. Il tour prosegue fino a gennaio 1992 in America e in Europa (con le quattro date storiche in Italia al Teatro Verdi di Muggia in provincia di Trieste al Bloom di Mezzago e a Roma e a Varicella vicino a Bologna) e settimana dopo settimana i Nirvana si accorgono che le date sono tutte sold out, il pubblico è sempre più numeroso e diverso dagli appassionati di punk rock che li seguivano all’inizio e i media li seguono costantemente. Suonano ancora in Australia, Giappone e un’ultima data a Honolulu e poi si fermano. Quando ripartono in tour il 21 giugno 1992 da Dublino, suonano negli stadi, nelle arene e nei grandi festival. Il successo di Nevermind ha cambiato la musica degli anni ’90 e anche la vita dei Nirvana, spingendo Kurt che non voleva in nessun modo diventare una superstar verso la tragica conclusione della sua vita. Dave Grohl ha dovuto convivere per anni con la gloria e il peso di quei 30 milioni di copie vendute. Mentre si avvicina il trentesimo anniversario di Nevermind ha detto che per ora non sono previste ristampe o progetti ufficiali ma che «Sicuramente succederà qualcosa». Intanto, ha raccontato: «Se sono in auto a Los Angeles e accendo la radio, una fottuta canzone su due è da Nevermind. Prima spegnevo la radio, adesso non lo faccio più».