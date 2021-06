Blink-182, Mark Hoppus ha il cancro: "Ho iniziato la chemio, fa schifo e ho paura". Il suo messaggio sui social

Mark Hoppus, il bassista e cantante dei Blink-182, attraverso un messaggio pubblicato sui suoi account social ha rivelato di avere il cancro e di essersi sottoposto alla chemioterapia negli ultimi tre mesi. Il rocker americano, 49 anni, non ha aggiunto altri dettagli riguardo alla malattia che l'ha colpito ma ha dichiarato che lo attendono altri mesi di cure.

"Negli ultimi tre mesi ho fatto la chemioterapia per colpa del cancro. Ho il cancro. Fa schifo e ho paura, ma allo stesso tempo sono circondato da dottori incredibili, dalla mia famiglia e dai miei amici ch i stanno aiutando a superare tutto questo. Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l'ora di essere libero da questo cancro e di potervi vedere tutti a un concerto nel prossimo futuro. Vi voglio bene a tutti".

Il bassista dei Blink-182 ha anche condiviso nelle sue instagram stories una fotografia che lo ritrae in una stanza d'ospedale durante la terapia.

Immediata la reazione dell'ex cantante e chitarrista della band Tom DeLonge che ha condiviso su instagram un incoraggiante e affettuoso messaggio per il suo storico amico e collega:

I too, have been aware of @markhoppus’s cancer diagnosis for awhile now. And to add to his own words that he used today, I would also like to say that he is strong, and a super-human who is pushing through this difficult obstacle with a wide-open heart. #WeHaveHisBack