Ben Harper: annullati i due concerti solisti dell'estate 2021. Tutte le info

RICEVUTO PUBBLICHIAMO:

Siamo davvero spiacenti di annunciare che Ben Harper ha preso la sofferta decisione di annullare il suo tour europeo da solista nell’estate 2021, comprese le due tappe previste a Palmanova il 15 luglio e a Perugia il giorno seguente.

Questa la dichiarazione ufficiale dell’artista:

Due to current health and safety concerns with the ongoing pandemic, we have made the challenging but necessary decision to cancel our European tour this summer 2021.

We will be back on tour at the earliest and safest opportunity.

Love and appreciation to our fans in Europe.

-Ben

A causa degli attuali problemi riguardanti salute e sicurezza dovuti alla pandemia in corso, abbiamo preso la decisione impegnativa ma necessaria di annullare il nostro tour europeo previsto per quest’estate 2021.

Torneremo in tour alla prima e più sicura opportunità.

Ai nostri fan in Europa vanno il nostro amore e la nostra riconoscenza.

-Ben

Per informazioni sui rimborsi dei biglietti per lo show di Palmanova è possibile consultare il sito www.azalea.it.

Info: www.barleyarts.com