Courtney Love chiede scusa a Dave Grohl e Trent Reznor dopo le accuse: "Devo imparare ad essere più responsabile con le parole"

Dopo un solo giorno, Courtney Love ha chiesto scusa. Il suo post su Instagram in cui ha attaccato Dave Grohl e Trent Reznor è stato cancellato, ma l’eco delle sue accuse (pesanti) era già diventato virale.

Secondo Courtney Love, Dave Grohl l’ha praticamente costretta a firmare un documento in cui rinuncia ai diritti d’autore dei Nirvana («L’ho fatto perché ero stufa di lui. Si è arricchito e continua ad arricchirsi sfruttando Kurt» ha scritto) e ha fatto in modo di «Indirizzare il caos e la rabbia per la morte di Kurt contro di me». Trent Reznor invece ha sempre tentato di screditarla, come dimostra un’immagine del video di Starfuckers Inc. dei Nine Inch Nails in cui compare una donna simile lei, ma soprattutto secondo Courtney Love è colpevole di abusi («È un mostro» ha scritto, «Io e i membri delle Hole abbiamo visto con i nostri occhi lui e la sua crew molestare ragazze molto giovani»).

Ventiquattro ore dopo, dalla sua nuova casa di Londra, Courtney Love ha scritto un nuovo post, scusandosi per tutto quello che ha detto:

«Sono stata insensibile e avevo torto. Non importa quali siano i miei sentimenti, ci sono persone vere che possono rimanere ferite dalle mie parole. Devo imparare ad essere più responsabile con le parole. Mi scuso con le persone che ho ferito. Farò meglio di così».