Metallica, James Hetfiled: "Il Black Album ha cambiato le nostre vite. Speriamo che abbia aiutato il mondo a comunicare"

Per celebrare i 30 anni di Metallica, il quinto album in studio dei Metallica uscito il 12 agosto 1991 ed entrato nella storia del rock americano con il nome di The Black Album, è in arrivo anche una bottiglia di whisky in edizione limitata, The Black Whiskey Pack.

Si tratta dell’ultima creazione del marchio Blackened lanciato nel 2018 dai Metallica insieme al distillatore Dave Pickerell sostituito dopo la sua scomparsa nel 2019 da Rob Dietrich. Blackened è un whisky invecchiato otto anni attraverso l’innovativo procedimento chiamato Black Noise, ovvero in botti nere esposte alle frequenze della musica dei Metallica, in particolare delle canzoni del Black Album.

Si dice che grazie a questo procedimento, le frequenze basse dei Metallica creino una interazione maggiore tra il whisky e il legno in grado di modificare il colore ed estrarre sapori più forti da ogni botte.

Oltre alla pregiata bottiglia da 750ml di Blackened, ogni confezione di The Black Album Whiskey Pack contiene un ricettario di cocktail immaginati da alcuni dei migliori bartender americani come variazioni del leggendario Snake Byte (whiskey e succo di lime) creato in omaggio alla chitarra ESP Snakebyte di James Hetfield.

«Tante cose sono cambiate per noi dopo l’uscita del Black Album» ha detto il frontman dei Metallica a proposito di un album che con 17 milioni di copie vendute negli Stati Uniti e 35 nel mondo ha portato il suono del metal nel mainstream, segnano la storia del rock degli anni ’90, «La percezione dell’importanza della nostra band è cambiata in modo incredibile. Grazie a canzoni come Sandman, Unforgiven e Nothing Else Matters che sono state ascoltate e amate in ogni parte del mondo, siamo diventati un’istituzione. Il Black Album ha cambiato la nostra vita, e speriamo abbia unito le persone e aiutato il mondo a comunicare».