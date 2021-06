The Cure, Robert Smith: "Ho faticato molto col nuovo album, penso che potrebbe essere l'ultimo"

Nel corso di una nuova intervista, rilasciata al The Sunday Times, il grande Robert Smith ha rivelato nuovi dettagli riguardanti il nuovo album dei The Cure attualmente in lavorazione. Secondo il frontman inglese il nuovo materiale della band sarà "molto emozionante": "Metterà insieme 10 anni di vita distillati in un paio d'ore di musica molto intensa".

Ma c'è una frase che ha fatto in pochissimo tempo il giro della rete e riguarda il futuro discografico della band. Già in passato Robert Smith aveva detto che "ogni album dei The Cure potrebbe essere l'ultimo", ma questa volta il cantautore britannico sembra dimostrare che la sua decisione è più effettiva e ragionata che mai: "Non posso pensare che faremo qualcos'altro. Sicuramente io non posso farlo di nuovo”.

Riguardo alla lunga distanza temporale dall'ultimo lavoro di studio, 4:13 Dream del 2008, Robert Smith ha ammesso che la lunga attesa può essere in parte attribuita alla sua fatica nella fase di scrittura dei testi delle canzoni: "Ho faticato più a finire le parole di queste nuove registrazioni dei The Cure che in qualsiasi altro momento. Abbiamo registrato una ventina di canzoni e io non ho scritto nulla. Voglio dire, ho scritto molto, ma alla fine l'ho guardato e ho pensato: 'Questa è spazzatura.'”

Smith ha poi spiegato che ha fatto fatica a soddisfare i suoi elevati standard per i testi: "La difficoltà è che sono diventato un critico così severo con me stesso che penso, 'Chi sarà interessato a questo?' È una cosa davvero brutta. Stavo ascoltando i brani e ho pensato che questa fosse la migliore musica che questa band abbia mai fatto, e i miei testi raccontano stupidate".