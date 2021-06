Patti Smith: UFFICIALE in concerto in Italia a luglio 2021 con quattro date. Tutte le info e biglietti

Patti Smith, la leggendaria sacerdotessa del rock, ha annunciato il suo ritorno in Italia con quattro imperdibili concerti previsti per luglio 2021.

Dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, a causa delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Patti Smith non esita a riappropriarsi del proprio spazio e del proprio tempo, sfidando le tante difficolta’ che ancora costellano il percorso degli artisti, ed è pronta a tornare in Italia per quattro concerti a luglio, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Sabato 10 luglio

ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL - Piazza Medford Alba

Domenica 11 luglio

GARDONE RIVIERA (BS) – TENER-A-MENTE FESTIVAL - Anfiteatro del Vittoriale

Martedì 13 luglio

LIGNANO SABBIADORO (UD) – NOTTINARENA 2021 - Arena Alpe Adria

Mercoledì 14 luglio

CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA - Piazza della Repubblica, 28

BIGLIETTI:

Prevendite attive dalle ore 12 di mercoledì 9 giugno

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it

Ciaoticket - 085 7999342 – www.ciaoticket.com

www.internationalmusic.it - 059.644688