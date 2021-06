Kiss: Paul Stanley vuole essere presente ai casting per il biopic sulla band

Paul Stanley sembra essere molto coinvolto nel casting del prossimo biopic dedicato ai Kiss, Shout It Out Loud, in arrivo prossimamente su Netflix. Il cantante della band di New York, infatti, è molto incuriosito sulla scelta di chi lo interpreterà.

Intervistato da Kylie Olsson per la rubrica Reloaded, Stanley ha approfondito uno dei punti cruciali della ricerca: l’età dell’attore. "Perché il casting sia accurato, stiamo cercando attori che abbiano attorno ai vent’anni – ha affermato il chitarrista – Onestamente, non conosco molti attori che abbiano vent’anni. Quando chiedi alle persone queste cose, ti rispondono ‘Brad Pitt’ o questo o quello. Bene, questi ragazzi sono nei loro 50 o 60 anni, quindi stiamo parlando di un’altra generazione di attori. E sono il primo a dire di non essere aggiornato sul tema".

Nonostante questa ammissione, l’icona dei Kiss ha confermato che sarà molto coinvolto nel processo di selezione: “Man mano che il casting va avanti, sarò sicuramente presente e vedrò tutto. Sarà interessante vedere come, le persone del casting e il regista, come mi vedono e chi pensano sia giusto che mi interpreti. Credo che imparerò molto della loro percezione di me, attraverso questo casting".

Il biopic è ovviamente ancora nelle prime fasi di preproduzione e ci sono pochi altri dettagli in circolazione. Si sa che il regista sarà Joachim Ronning e la sceneggiatura del film sarà dello scrittore Ole Sanders, il quale pare abbia lavorato a stretto contatto sia con Gene Simmons che con Stanley. "La sceneggiatura è davvero buona – ha dichiarato Stanley – e abbiamo lavorato finché non ci siamo sentiti a nostro agio. Hai una sola possibilità, quindi preferirei non farlo piuttosto che farlo a metà o male. Credo sarà fantastico".