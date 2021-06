Patrice Evra (ex United) canta Wonderwall prendendo in giro Liam e Noel dopo la sconfitta del City in Champions. Guarda il video

"Liam, ti ricordi di quando ridevi di me per la sconfitta dello United? Adesso tocca a te!". Patrice Evra, grande ex calciatore del Manchester United, non ha perso l'occasione di "vendicarsi" contro i fratelli Gallagher dopo la sconfitta del Manchester City nella finale di Champions League contro il Chelsea.

Il giocatore francese ha pubblicato su twitter un divertentissimo video in cui, indossando una parrucca che richiama chiaramente lo stile di Liam degli anni '90, canta Wonderwall degli Oasis rivolgendosi alla telecamera e sparando a zero (con ironia) verso i due duper tifosi del City, in particolar modo contro Liam, usciti clamorosamente sconfitti dopo la finale: "Liam! Dove sei? Non essere geloso. Voglio solo dire che questo è un lunedì speciale per te, Liam. E smettila di dire che Manchester è blu: ho più trofei io di tutto il tuo club!".

Patrice Evra ha poi concluso il video cantando nuovamente sulle note di Wonderwall ma cambiandone il testo in modo geniale: “Maybe you’re gonna win it when I’m 90/ And after all you’re my noisy neighbour” "Forse la vincerai quando avrò 90 anni/ E dopotutto sei il mio vicino rumoroso".

Lo "scontro" tra Liam Gallgher e Patrice Evra prosegue già da qualche mese, quando Liam lo punzecchiò su twitter dopo la sconfitta del Manchester United per 6-1 contro il Tottenham.