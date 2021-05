I Queen festeggiano i 40 anni dall'uscita del primo Greatest Hits con una nuova edizione in formato inedito

I Queen hanno annunciato che pubblicheranno due nuove versioni dell'album più venduto nel Regno Unito: il loro storico Greatest Hits

Pubblicato originariamente il 26 ottobre 1981, il quarantesimo anniversario sarà festeggiato con la pubblicazione di una versione in cassetta, disponibile in cinque diversi colori e di una nuova versione in CD contenuta in un'inedita nuova "custodia esclusiva". Entrambi i formati saranno messi in vendita in tutto il mondo a partire dal prossimo 2 luglio.

La band ha inoltre annunciato rivela che la versione in cassetta di plastica trasparente e il CD con la nuova custodia saranno disponibili per tutti, mentre saranno vendute versioni differenti e con altri colori in numero limitato direttamente sul webstore dei Queen, tra cui:

Edizione CD Collector, con custodia esclusiva firmata da Brian May e Roger Taylor, insieme a tutte e 4 le cassette a colori con in copertina ogni singolo membro della band dei membri della ban, contenente una targhetta placcata in oro (limitato a 1000 copie firmate, ma già esaurito)

Cassetta in edizione da collezione color acqua – Copertina Freddie Mercury

Cassetta in edizione da collezione color rosa trasparente – Copertina Brian May

Cassetta in edizione da collezione color verde trasparente – Copertina Roger Taylor

Cassetta in edizione da collezione color blu trasparente – Copertina John Deacon