Bruce Springsteen, 70 anni dopo continua ad andare nella stessa gelateria in New Jersey

Bruce Springsteen continua ad andare nella stessa gelateria in cui andava da bambino, la Jersey Freeze. L'incredibile storia arriva da Freehold Borough, non lontano da dove ha sempre abitato il Boss.

A Bruce da bambino però non piaceva il gelato, ci andava solo per farsi dare i coni. I dipendenti della gelateria davano al piccolo Bruce alcuni coni rotti da sgranocchiare mentre era in macchina con i suoi genitori e le sue due sorelle. L'aneddoto è stato raccontato anche dallo stesso Boss all'interno dell'autobiografia "Born To Run" pubblicata nel 2016.

Gli abitanti di Freehold sanno bene che Springsteen, che poco lontano nei pressi di Colts Neck, visita ancora la sua vecchia gelateria di fiducia e un residente della zona, Spencer Freedman, ha avuto la fortuna di scattare una foto col Boss proprio fuori dal negozio.

Freedman, come riportato dal magazine online nj.com, risiede nella contea di Monmouth ed è un agente immobiliare. L'uomo stava mangiando un hot dog con le patatine fritte quando ha notato Springsteen parcheggiato nella sua Range Rover mentre rispondeva a una telefonata: "Ho lasciato la mia macchina nel parcheggio, sono saltato fuori al volo e sono corso al finestrino del guidatore, lui l'ha abbassato nel bel mezzo della telefonata, ha appoggiato il telefono per fare la foto e io l'ho ringraziato".

Freedman non sa dire quale gusto abbia ordinato Springsteen, ma non è di certo il primo incontro dell'uomo con il Boss: "In realtà ci siamo incontrati e ci siamo stretti la mano circa 20 anni fa quando facevo il cameriere ai tavoli del Gibson Place Grill al Freehold Gardens Hotel", ha raccontato l'uomo, "credo che fosse lì per festeggiare la vittoria di una gara a cavallo di sua figlia".

La gelateria Jersey Freeze ha aperto a Freehold nel 1952 e dagli anni '70, oltre al gelato, ha iniziato a vendere anche altre specialità.