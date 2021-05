Quella volta in cui Dave Grohl finì in camerino a fumare erba con Joan Jett: "tornai in sala e andai in trip fissando Jerry Lee Lewis"

Dave Grohl si sta preparando alla cerimonia di introduzione dei Foo Fighters nella Rock and Roll Hall of Fame che avverrà il prossimo ottobre a Cleveland, Ohio. Ha già detto che non ha intenzione di fare un grande discorso, anzi: «Credo che parlerò meno di tutti, è tempo che gli altri membri dei Foo Fighters dicano la loro».

A 52 anni, Dave Grohl è uno dei più giovani musicisti mai introdotti nella Hall of Fame (Eric Clapton è stato nominato a 48 anni) e fa anche parte del ristretto club di 26 artisti entrati due volte, con la propria band e come solista o con una seconda band. Un elenco prestigioso di cui fanno parte tutti e quattro i Beatles, Jimmy Page (con gli Yardbirds e i Led Zeppelin), Lou Reed (con i Velvet Undergoround e come solista), Ron Wood (con i Faces e i Rolling Stones) e poi Rod Stewart, Paul Simon, Neil Young, Crosby, Stills & Nash.

La prima introduzione nella Hall of Fame per Dave Grohl è stato un momento emozionante. Nel 2014 i Nirvana sono entrati al primo anno di eleggibilità e Dave Grohl è salito sul palco con Krist Novoselic: «È stato un momento agrodolce» ha detto, «Ma eravamo felici di esserci, soprattutto per onorare la straordinaria musica di Kurt Cobain. Stavolta ci sarà un’atmosfera diversa, ne sono sicuro». Le altre volte che si è presentato alla Hall of Fame, Dave Grohl si è soprattutto divertito.

Nel 2013 ha indossato un kimono e una parrucca bionda per suonare 2112 insieme ai Rush, nel 2015 invece ha confessato di aver passato un bel po’ di tempo a fumare erba con Joan Jett e Miley Cyrus. «Le cerimonie possono essere incredibilmente lunghe» si è giustificato Dave. Joan Jett ha celebrato la sua nomination con una cover di Smells Like Teen Spirit, e poi ha invitato Dave e Miley Cyrus in camerino. «Io non fumo spesso erba» ha detto Dave «Sono tornato giù, ho incontrato Jerry Lee Lewis e mi sono messo a fissarlo. Non ci sono parole per descrivere come mi sentivo. Ero in trip». Poco dopo però tocca lui salire sul palco: «Verso la fine dello show è stato premiato Ringo Starr. C’era un produttore che correva in giro per cercarmi, voleva che cantassi il finale di With a Little Help From My Friends.: «Dave! Dave! Devi salire sul palco fra due minuti! Facciamo il finale!». Era impossibile, ero così fatto che mi sono nascosto dietro Stevie Wonder». Quest’anno, quando i Foo Fighters festeggeranno i 25 anni di carriera con l’introduzione nella Hall of Fame, Dave Grohl ha promesso: «Non farò più niente del genere, questo è sicuro».