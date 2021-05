Le Linda Lindas, la band punk delle ragazzine che suonavano in biblioteca, hanno firmato con la Epitaph Records!

Le Linda Lindas hanno firmato con la Epitaph Records. La band, tutta al femminile, è formata da Bela, Lucia, Eloise e Mila. Le ragazze hanno tra i 10 e i 16 anni e il punk rock scorre veloce nelle loro vene. Loro si descrivono come “Metà asiatiche / Metà latine. Sorelle, cugine e amiche che suonano musica insieme perché è divertente!!”.

Il gruppo è salito alla ribalta in questi giorni grazie ad un video, diventato virale, di una loro performance alla Los Angeles Public Library. La canzone in questione si intitola Racist, Sexist Boys e Mila, nel video, la introduce così: “Poco prima che entrassimo in lockdown, un ragazzo venne da me e mi disse che suo padre lo aveva avvertito di stare alla larga dai cinesi. Quando gli dissi che io ero cinese, indietreggiò. Eloise ed io abbiamo scritto questa canzone partendo da quella esperienza”.

Il video, parte del programma a sostegno dell’Asian Pacific American Heritage Month (il mese del patrimonio degli asiatici americani e delle isole del Pacifico), ha ricevuto il rilancio e l’apprezzamento di artisti come Tom Morello e Thurston Moore.

Il fatto che le musiciste siano state scritturate proprio dalla Epitaph, non è casuale: le Linda Lindas, infatti, si inseriscono alla perfezione nel filone del punk rock losangelino, da sempre gestito da questa label. Inoltre, il papà di Mila è Carlos de la Garza, un produttore vincitore di Grammy, che ha lavorato con nomi del calibro di Paramore, Best Coast e Bad Religion. E fu proprio il chitarrista di questi ultimi, Brett Gurewitz, a fondare la Epitaph.