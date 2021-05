Birra, monaci trappisti belga salvano la sorgente minacciata da un'azienda mineraria grazie a un atto del 1833

L'incredibile vicenda arriva da Rochefort, nel sud del Belgio, dove un gruppo di monaci trappisti è riuscito a difendere la fonte di approvvigionamento dell'acqua con la quale da secoli producono la loro birra trappista.

Per anni infatti un'azienda di estrazione mineraria ha cercato in tutti i modi di convincere i monaci a desistere per poter incanalare l'acqua alla sorgente di Tridaine e aumentare la capacità di estrazione della calce. L'azienda di estrazione, appellandosi alla Corte di Appello di Liegi, sostiene che se l'acqua della fonte non verrà incanalata la capacità produttiva legata all'estrazione della calce terminerà nel 2022.

Ma la Corte d'Appello ha dato ragione ai monaci che si sono appellati ad un documento risalente al 1833 in cui veniva concessa loro la servitù (e quindi l'utilizzo) della fonte di Tridaine, nonostante sia di proprietà del gruppo minerario Lhoist. L'azienda è circa 10 anni che cerca di intervenire sulla fonte ma i monaci hanno sempre detto di no, convinti che qualsiasi manomissione avrebbe alterato il gusto della loro birra e quindi la purezza dell'acqua.

In questo video viene illustrato il lavoro dei monaci nell'abbazia di Rochefort: