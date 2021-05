U2, Bono ha pubblicato un nuovo brano solista "Eden: To Find Love" insieme a Linda Perry. Ascoltalo qui e guarda il video

Bono aggiunge un altro tassello alla sua carriera da solista, pubblicando la canzone Eden: To Find Love, in collaborazione con la cantautrice statunitense Linda Perry.

Il brano fa parte della colonna sonora originale del film Citizen Penn, diretto da Don Hardy e incentrato sull’organizzazione umanitaria J/PHRO (ora denominata CORE), fondata dall’attore Sean Penn sulla scia del terremoto avvenuto ad Haiti nel 2010.

La canzone, uscita il 21 maggio, è scritta e prodotta proprio da Linda Perry, voce delle 4 Non Blondes, e vede la partecipazione di Bono alla voce. Il cantante degli U2 appare anche brevemente nel video.

Citizen Penn, è stato in lavorazione per circa dieci anni, come ha raccontato lo stesso regista. E il contributo di Perry è stato fondamentale, nella creazione di un brano che rispecchiasse perfettamente le tematiche rappresentate: “Abbiamo sviluppato rapidamente una sceneggiatura – ha dichiarato Hardy – mentre lavoravamo da remoto a causa del COVID-19 e il suo impegno nel progetto non è mai venuto meno. Linda ha capito i temi più profondi del film e ha capito il nostro protagonista, Sean Penn. Ha scritto e suonato con il cuore. La sua passione e abilità artistica elevano ogni scena”.

La canzone di Linda Perry e Bono accompagnerà i titoli di coda della pellicola.

Ascoltala qui: