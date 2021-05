R.E.M, annunciata la ristampa (anche in cassetta) per i 40 anni di Radio Free Europe. Tutti i dettagli

Per celebrare i 40 anni dalla prima uscita, gli R.E.M. hanno annunciato la ristampa del loro singolo di debutto Radio Free Europe. Attenzione però: la riedizione riguarderà la versione del 1981, la cosiddetta Hib-Tone version (dal nome della label che lo stampò), una vera e propria chicca, per fan e collezionisti, perché non fu mai distribuita a livello mainstream. Radio Free Europe (Hib-Tone version) fu poi solamente inserita nella raccolta Eponymous del 1988.

Il brano, infatti, fu poi registrato nuovamente dalla band, per essere inserito nell’album Murmur, del 1983. Quando questa ristampa uscirà, il prossimo 23 luglio, sarà possibile rivivere l’esperienza della prima edizione del singolo, originariamente registrato ad Athens, in Georgia, nel garage del produttore Mitch Easter.

L’operazione revival si realizzerà in due versioni: da una parte il singolo, con la B-Side Sitting Still, in 45 giri, con una copertina in bianco e nero e una fotografia dello stesso Michael Stipe. Dall’altra, la versione Cassette Set (1981 demo tape): una riproduzione dell’audiocassetta originale, con schede fotocopiate, etichette e alcune scritte a mano del frontman. Questa release comprenderà cinque tracce e verrà stampata in sole 1500 copie.

In un’intervista del 1983 con Alternative America, la voce degli R.E.M. parlando degli esordi della band, raccontò: “Immagina quattro persone che non erano mai state in una band, messe insieme. Eravamo tutti così spaventati da quello che avrebbe detto l'altro, che tutti facevamo sì con la testa a tutto ciò che veniva proposto. Le prime canzoni erano incredibilmente fondamentali, molto semplici, canzoni che potevi scrivere in cinque minuti. La maggior parte di loro non aveva parole”.

Il batterista Bill Berry, qualche anno dopo, marcò definitivamente l’importanza di Radio Free Europe per il percorso del gruppo: “Quel brano fu essenziale nella continuazione della nostra carriera. La maggior parte dei fan potrebbe non rendersi conto che per due anni, prima che Murmur fosse pubblicato, riuscivamo a malapena a far quadrare i conti, suonando in piccoli club. […] La radio del college e i club delle grandi città hanno abbracciato questa canzone e ampliato il nostro pubblico, così siamo passati da piccoli club a locali di medie dimensioni e le entrate aggiuntive ci hanno permesso di continuare questo selvaggio sforzo musicale! Non oso pensare a quale sarebbe stato il nostro destino, se questa canzone non fosse apparsa, quando è apparsa”.