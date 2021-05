Noel Gallagher: "Liam odiava Wonderwall, per lui non era una canzone da Oasis"

Wonderwall, pubblicata il 30 ottobre 1995 come terzo singolo dall’album (What’s the Story) Morning Glory è uno dei pezzi più famosi degli Oasis e un classico del rock inglese. Numero due in classifica in Inghilterra, numero otto negli Stati Uniti e nella top ten in altri nove paesi nel mondo, è la canzone che lancia Noel Gallagher come uno dei più grandi cantautori della sua generazione, e suo fratello Liam come l’interprete definitivo di uno stile di un atteggiamento che lo avvicina al suo idolo assoluto, John Lennon.

Eppure, secondo quanto ha rivelato Noel Gallagher in un’intervista con il mensile inglese Mojo, all’inizio Liam odiava Wonderwall: «Perché gli sembrava una canzone trip-hop. Detto da uno che non ha mai ascoltato il trip-hop».

La storia su come Liam e Noel si sono divisi i singoli degli Oasis è leggendaria. Durante le due settimane di registrazione di (What’s the Story) Morning Glory nei Rockfield Studios in Galles, Noel ha detto a Liam: «Sono stufo di doverti sostituire ogni volta che durante un concerto decidi di non cantare, quindi voglio anche io un gran pezzo da cantare. Puoi scegliere tra Wonderwall e Don’t Look Back in Anger. Una delle due la canto io». Liam sceglie la ballad acustica che in realtà non gli piace («Non è un pezzo da Oasis» dice), che all’inizio si intitola Wishing Stone e poi diventa Wonderwall dal titolo di un album solista di George Harrison, Wonderwall Music del 1968. Don’t Look Back in Anger, cantata da Noel che esce subito dopo Wonderwall come quarto singolo il 19 febbraio 1996 e vola al numero uno in classifica in Inghilterra. «Durante le registrazioni era evidente che Wonderwall sarebbe stata la canzone perfetta per Liam» ha detto Noel, «Anche se ad essere sincero non avrei dovuto neanche cantare Don’t Look Back in Anger perché al tempo non ero un cantante».

Noel ha detto che lui stesso non sa perché Wonderwall ha avuto un impatto così forte sul pubblico di tutto il mondo: «Cerco di non pensarci perché non trovo una vera ragione, non c’è nemmeno una rima particolarmente riuscita. È solo una delle mie canzoni».

Per quanto riguarda la notizia che tutti aspettano, quella della reunion degli Oasis, Noel Gallagher ha come sempre escluso ogni possibilità: «Per suonare in una band devi fare dei compromessi e discutere di ogni idea con altre persone» ha detto, «Fai un programma e poi devi cambiarlo perché qualcuno nella band si tira indietro perché il suo gatto è malato. Non voglio farlo, voglio seguire la mia strada. Gli Oasis sono finiti, mi dispiace. Fatevene una ragione, anche io non ho mai visto i Sex Pistols o i Beatles».