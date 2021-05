Addio al grande Franco Battiato. Il cantautore siciliano aveva 76 anni

Si è spento all'età di 76 anni nella sua amatissima Sicilia il grande Franco Battiato, uno dei cantautori e sperimentatori italiani più amati e prolifici degli ultimi 50 anni. Dal rock progressivo alla derivazione pop fino all'elettronica e all'opera, Battiato ha abbracciato la musica come mezzo culturale e comunicativo, contribuendo ad avvicinare le masse alla musica colta come pochi altri suoi contemporanei. Nella sua lunga carriera ha collaborato con moltissimi artisti italiani, non solo per progetti musicali.

Franco Battiato si era ritirato nella sua casa di Milo, vicino a Catania, già dal 2019 ed era malato da tempo. A dare la notizia della sua scomparsa è stato, attraverso il suo account twitter, il direttore del giornale La Civiltà Cattolica Antonio Spadaro: