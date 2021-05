Rammstein, la bambina di nove anni leader di una cover band che canta Du Hast! Guarda il video

Una cover band formata da bambini e ragazzi, compresi tra i 9 e i 18 anni, hanno realizzato una potentissima (e divertente) cover del brano dei Rammstein del 1997 Du Hast, con tanto di videoclip.

Dicono che per imparare una nuova lingua si debba iniziate in tenera età e questi ragazzini hanno preso alla lettera il consiglio, reinterpretando una delle canzoni più potenti e simboliche di fine anni '90. La cover è stata realizzata con il patrocinio e la sponsorizzazione dell'associazione O'Keefe Music Foundation, che offre gratuitamente corsi di musica per bambini e ragazzi e la frontwoman del gruppo, Taylor Jade Campbell di nove anni, guida in questo video l'intera classe di ragazzi con energia e determinazione.

La realizzazione del brano ha una lunga genesi, come raccontato dall'associazione in calce al videoclip: "Nel 2013 la O'Keefe Music Foundation tentò di registrare una versione di "Du Hast" dei Rammstein. Gli studenti passarono quasi un anno cercando di imparare la canzone ma pochi giorni prima della sessione di registrazione il cantante ha rinunciato. [...] Questo progetto ha rappresentato per i ragazzi una fantastica esperienza per imparare a suonare un nuovo strumento come il sintetizzatore modulare. Grazie alla generosità di Robert Ferguson (che ha regalato all'associazione il suo strumento), gli studenti della O'Keefe Music Foundation possono imparare nei prossimi anni una grande quantità di musica nuova!"