Gli Offspring hanno pubblicato il divertentissimo video del nuovo singolo We Never Have Sex Anymore. Guardalo qui

I The Offspring hanno pubblicato il divertentissimo video del nuovo singolo estratto dall'album Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore. La band di Dexter Holland e Noodles ha deciso di affidare il ruolo del protagonista del video ad uno scimpanzé per esprimere le lamentele e le frustrazioni di un "uomo qualunque". Il risultato? Tre minuti e mezzo di divertimento che sfocia in una notte brava in compagnia dell'attore John Stamos!

We Never Have Sex Anymore è il secondo singolo estratto dal decimo album in studio della band Let The Bad Times Roll, che ha debuttato al primo posto nella Alternative album chart di Billboard, al secondo posto nella Top Rock Albums chart. L’album, il primo dopo una pausa durata poco meno di dieci anni, è uscito lo scorso 16 aprile su etichetta Concord Records.

Rock Cellar Magazine ha descritto We Never Have Sex Anymore come un brano che “ha come punto di forza uno spirito tanto bizzarro quanto accattivante” mentre Loudwire lo ha indicato come uno dei migliori pezzi rock / metal del mese.

Guarda il video ufficiale di We Never Have Sex Anymore: