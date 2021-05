Bono e The Edge hanno pubblicato l'inno ufficiale degli Europei di Calcio. Ascolta qui "We Are the People"

Bono e The Edge degli U2, insieme al DJ olandese Martin Garrix, hanno pubblicato un nuovo brano dal titolo We Are the People. La canzone, che è stata scritta prima della pandemia mondiale causata dal COVID-19, sarà l'inno ufficiale degli Europei di Calcio.

Garrix ha iniziato a lavorare a We Are the People circa tre anni fa. Durante l'ascolto di una prima versione demo, si è reso conto che la parte di chitarra della canzone aveva un'atmosfera molto simile allo stile degli U2. Così ha immaginato di poter coinvolgere la band irlandese ma mai si sarebbe aspettato che Bono e The Edge accettassero: "il mio manager mi disse'Beh, puoi sempre provare a contattare gli U2. Se non li chiami sarà per forza un NO".

Così il dj ha deciso di mandare una mail alla band e dopo sole sei ore ha ricevuto una telefonata da parte di Bono: "Ricordo che ho dovuto mettere in muto il microfono del telefono durante la chiamata per tirare un urlo!" ha dichiarato Garrix al magazine Rolling Stone ricordando inoltre che Bono aveva già immaginato la linea vocale del brano. I tre musicisti hanno registrato We Are the People a Monaco: "Ho avuto la pelle d'oca in studio per tutto il tempo", ha confessato il DJ. "Perché avevo Bono in piedi accanto a me che cantava la canzone".

Ascolta qui e guarda il video di We Are The People, l'inno di Euro 2020: