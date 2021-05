Are You Experienced. La storia del debutto discografico di Jimi Hendrix che cambiò per sempre il suono del rock

Il 12 maggio 1967 un giovanissimo chitarrista di Seattle conquistava il Regno Unito per la prima volta pubblicando il suo primo leggendario disco: Are You Experienced.

Quel chitarrista, così geniale e rivoluzionario rispondeva al nome di Jimi Hendrix.

Nella storia del rock esistono moltissime storie, ma quella del viaggio di Jimi alla conquista del Regno Unito è forse una delle più affascinanti e sognanti di sempre. Il chitarrista raggiunge Londra assieme a Chas Chandler, il bassista degli Animals, che lo ha scoperto grazie a Linda Keith, la modella inglese e fidanzata dell'epoca di Keith Richards, che lo vide suonare in un locale di New York.

Jimi ne aveva già fatta di strada, aveva suonato addirittura nella band di Little Richard, ma nessuno si rese mai realmente conto della sua incredibile maestria e genialità con lo strumento. Arrivato nella capitale inglese invece accade qualcosa di incredibile, tutti si rendono conto delle potenzialità di quel giovane ragazzo di Seattle, in pochi giorni conosce i The Beatles, i The Rolling Stones e suona insieme ad Eric Clapton, il chitarrista più famoso di quel periodo. Mr. Slowhand disse che non aveva mai visto nulla del genere e che Hendrix su quel palco fece esattamente tutto quello che aveva immaginato anche se attorno a lui, secondo Clapton, c'era qualcosa di "strano": gli cambiò per sempre la vita e la visione dello strumento.

Oltre ad essersi fatto conoscere praticamente da tutte le persone importanti nel mondo della musica di quel periodo, Jimi riesce a fondare una band tutta sua seguendo il suggerimento di Chas Chandler, che gli aveva presentato Mitch Mitchell e Noel Redding (che Jimi accetta soltanto perché assomiglia al suo idolo di sempre, Bob Dylan). Nasce così la The Jimi Hendrix Experience, un gruppo rock incredibile in grado di dare alle stampe uno dei dischi d'esordio più importanti e rivoluzionari nella storia del rock: Are You Experienced

L'impatto di Jimi Hendrix sul mondo del rock è spaventoso, semplicemente riscrive il genere, suonando qualcosa che nessuno aveva mai sentito prima e che nessuno riesce ad imitare. Con Are You Experienced affonda le mani con tutta la sua forza alle radici del blues tirandone fuori qualcosa di incredibile, arricchendone l'essenza, esaltandone le emozioni e proiettando la musica direttamente nello spazio, quasi fosse una scarica elettrica contraria.

Tra l'arrivo di Hendrix a Londra e la pubblicazione del primo disco passano appena 9 mesi. In quel periodo imparò a scrivere, partendo praticamente da zero, e dando alla luce capolavori come Purple Haze, The Wind Cries Mary (non pubblicati originariamente nella versione inglese) e Foxy Lady. La The Jimi Hendrix Experience registra il disco rapidissimamente in diversi studi, tra cui i De Lane Lea Studios e i CBS studios assieme al leggendario tecnico degli Olympic Studios Eddie Kramer. Il disco vola nella seconda posizione delle classifiche di vendita in Inghilterra subito dietro a Sgt. Pepper dei Beatles.

Il modo di suonare di Jimi Hendrix, la potenza del suo disco d'esordio e la "pericolosità" del fascino dell sua musica, stravolsero per sempre il modo di suonare di centinaia di chitarristi di quell'epoca, provocando invidie ma anche incredibile ammirazione, tanto da riuscire a conquistare in pochissimo tempo i due mercati discografici per eccellenza dell'epoca, Regno Unito e Stati Uniti. L'impatto di Hendrix sul pubblico americano fu così devastante che la Reprise Records decise di pubblicare l'album dopo l'esibizione aver assistito all'esibizione del gruppo durante il Monterey Pop Festival dove Jimi bruciò la sua Fender Stratocaster. La casa discografica acquisì così il materiale originale, remixò i nastri in formato stereo e cambiò l'ordine delle tracce in scaletta, aggiungendo i singoli che nell'album originale non erano presenti (tra cui Purple Haze ed Hey Joe).

Scaletta:

Versione Inglese

Foxy Lady

Manic Depression

Red House

Can You See Me

Love or Confusion

I Don't Live Today

May This Be Love

Fire

Third Stone from the Sun

Remember

Are You Experienced?

Versione Americana

Purple Haze

Manic Depression

Hey Joe (Billy Roberts)

Love or Confusion

May This Be Love

I Don't Live Today

The Wind Cries Mary

Fire

Third Stone from the Sun

Foxy Lady

Are You Experienced?