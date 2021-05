U2, Bono e The Edge pubblicheranno l’inno ufficiale di Euro 2020. Tutti i dettagli

Bono e The Edge degli U2, insieme con il DJ olandese Martin Garrix, saranno i protagonisti dell’inno ufficiale di Euro 2020. Gli europei di calcio si sarebbero dovuti tenere lo scorso anno ma sono stati rimandati al 2021, a causa della pandemia di Coronavirus. Prenderanno il via il prossimo 11 giugno dallo stadio Olimpico di Roma e si concluderanno un mese dopo, a Londra.

E ora arriva l’ufficialità anche sulla colonna sonora ufficiale: la canzone si intitolerà We Are The People We’ve Been Waiting e verrà rilasciato il 14 maggio.

Bono e The Edge, secondo quando riportato da alcuni media inglesi tra cui il The Sun, sarebbero al momento a Londra, per girare il video legato al brano.

Secondo alcune fonti interne legate a Garrix, l’entrata in scena degli U2 ha dato un nuovo rilancio al progetto. La voce e il chitarrista degli U2, sempre secondo la fonte, si sono confrontati più volte con il DJ in queste settimane e ora sono insieme a lui a Londra, per lavorare al video. “Non vedono l'ora di fare uscire il brano, in modo che tutti possiate ascoltarlo molto presto!”, si conclude la nota.