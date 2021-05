I The Black Keys pubblicano il nuovo singolo Going Down South. Ascoltalo qui e guarda il video

I The Black Keys hanno pubblicato Going Down South, il secondo singolo estratto dal loro nuovo album di studio Delta Kream. Si tratta di un brano scritto e pubblicato originariamente da R. L. Burnside nel 1969, come dichiarato dallo stesso Dan Auerbach: "Questa canzone è stata uno dei più grandi successi di R.L. Burnside! Con la nostra reinterpretazione ci siamo un po' allontanati dalla versione originale utilizzando il falsetto e le percussioni, ma ci è piaciuta come suonava in quel momento. È diventato uno dei miei brani preferiti dell'album".

Come per precedente singolo Crawling Kingsnake, anche il video di Going Down South è stato girato al Blue Front Café di Jimmy Duck Holmes, il più antico juke joint (barrelhouse) ancora attivo attivo in America.

Delta Kream, che esce a due anni esatti dalla pubblicazione dell'ultimo album di inediti Let's Rock, conterrà brani dei grandi artisti blues del Mississippi che hanno ispirato la loro musica fin dagli esordi come duo indie blues-rock in Ohio. Il chitarrista e cantante Dan Auerbach e il batterista Patrick Carney con questo album metteranno mano a grandi successi di artisti come John Lee Hooker, R.L. Burnside, Junior Kimbrough e tanti altri.

Il duo ha presentato in anteprima la copertina di Delta Kream all'interno del nuovo sito dedicato ai fan "Lonely Boys and Girls fan club". Tramite la registrazione gratuita al sito è possibile ascoltare in anteprima il primo singolo estratto dal nuovo album Crawling Kingsnake. Questa canzone è la loro reinterpretazione del classico scritto da John Lee Hooker nel 1949.

“Abbiamo realizzato questo album per onorare la scena musicale blues del Mississippi che ci ha influenzato fin dall’inizio”, spiega Auerbach. “Per noi questi brani sono tanto importanti oggi quanto lo sono stati il primo giorno che io e Pat abbiamo iniziato a suonare insieme. È stato davvero emozionante, di grande ispirazione e del tutto naturale riscoprirli con Pat, Kenny Brown ed Eric Deaton”.

“Abbiamo pianificato il tutto con pochi giorni di preavviso”, ricorda Carney. “Abbiamo registrato l'intero album in una decina di ore, nell'arco di due pomeriggi alla fine del ‘Let’s Rock’ tour”.

The Black Keys presentano inoltre il primo singolo dal titolo Crawling Kingsnake. “Ero alle superiori quando ho ascoltato per la prima volta la versione di John Lee Hooker”, ricorda Auerbach. “Mio zio Tim mi regalò l’album. La nostra versione ha uno stile molto più vicino a quello di Junior Kimbrough. Praticamente un disco riff!”. "Siamo arrivati a questa intro di batteria quasi per caso”, aggiunge Carney, “e ce ne siamo subito innamorati. L’obiettivo finale è stato poi quello di amalgamare le chitarre al profondo groove creato da me ed Eric”.

La musica nata nel nord del Mississippi ha da sempre un forte ascendete sul suono de The Black Keys, dalle loro cover di “Busted” di R.L. Burnide e di “Do The Romp” di Junior Kimbrough al loro album di debutto.

Oltre a rendere omaggio a queste leggende del blues del Mississippi con Delta Kream, The Black Keys stanno lavorando con VisitMississippi, l'organizzazione turistica dello stato, per promuovere una nuova segnaletica per evidenziare R.L Burnside e Junior Kimbrough sul Mississippi Blues Trail, che racconta le storie degli artisti blues dello stato, tanto famosi quanto oscuri attraverso le parole e le immagini. (Entrambi i musicisti sono attualmente conosciuti su un percorso di gruppo a Holly Springs intitolato "Hill Country Blues.") La nuova segnaletica sarà eretta ad Holly Springs e Chulahoma, luoghi strettamente associati a Burnside e Kimbrough - un tributo appropriato a questi artisti dell’ Hill Country Blues e ulteriore riconoscimento dei loro contributi dati alla musica americana.

La tracklist di "Delta Kream":

"Crawling Kingsnake" (John Lee Hooker)

"Louise" (Mississippi Fred McDowell)

"Poor Boy A Long Way From Home" (R. L. Burnside)

"Stay All Night" (Junior Kimbrough)

"Going Down South" (R. L. Burnside)

"Coal Black Mattie" (Ranie Burnette)

"Do the Romp" (Junior Kimbrough)

"Sad Days, Lonely Nights" (Junior Kimbrough)

"Walk with Me" (Junior Kimbrough)

"Mellow Peaches" (Big Joe Williams)

"Come on and Go with Me" (Junior Kimbrough)