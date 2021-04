Covid, nessun positivo tra i 5.000 partecipanti al concerto test di Barcellona

Non sarebbero stati riscontrati casi di positività al covid-19 legati all'evento svoltosi lo scorso 27 marzo a Barcellona. A distanza di un mese questi sono i risultati resi noti dagli organizzatori del concerto andato in scena all'interno del Palau de Sant Jordi dove, 5000 persone tutte sottoposte a test antigenico prima dell'ingresso, hanno potuto assistere al live della band indie spagnola Love of Lesbian.

"I dati permettono di escludere che il concerto al Palau Sant Jordi sia stato un evento di super trasmissione del Covid", hanno spiegato i responsabili dell'evento. La raccolta e l'analisi dei dati sui 5000 partecipanti, a un mese di distanza dall'evento, è stata curata dai medici della Fondazione Lotta contro l'Aids e Malattie Infettive e dell'ospedale Germans Trias i Pujol e approvata dal servizio di sorveglianza epidemiologica della Catalogna.

Niente distanziamento sociale, i partecipanti hanno potuto ballare, cantare e divertirsi ammassati sotto il palco, ma come è stato possibile un raduno con così tante persone in tempo di pandemia?

Alle persone con problemi di salute pregressi, quali disfunzioni cardiache, linfomi e coloro che sono stati in contatto con qualcuno infettato dal coronavirus nelle ultime settimane, è stato chiesto di non partecipare. Coloro che invece rientravano all'interno delle categorie non a rischio, che avevano comprato i biglietti, è stato chiesto di scegliere uno fra i tre luoghi indicati per il test antigenico svoltosi la mattina precedente. Una volta ottenuti i risultati le persone negative al test hanno ricevuto un codice personale sullo smartphone che ha consentito loro di rendere valido il biglietto e accedere al palazzetto per il concerto. I biglietti avevano un prezzo compreso tra i 23 e i 28 euro e includevano il costo del test antigenico e le mascherine ad alta protezione, il cui uso era obbligatorio ovunque tranne che nelle aree adibite al ristoro.